Suomalainen nanosatelliitti kuvaa maapallon kasvillisuutta spektrikameralla – kuivuus näkyy kuvissa lehtivihreän puutteena

Häiriö rautatieliikenteessä Jyväskylässä ohi

Jyväskylässä sattunut sähköratavaurio on saatu korjattua, tiedotti Liikenneviraston rataliikennekeskus varhain maanantaina. Kalustoteknisistä syistä aamun kaksi ensimmäistä henkilöjunaa Tampereen suuntaan on kuitenkin korvattu linja-autoilla Jyväskylän ja Jämsän välillä. Lisäksi yksi henkilöjuna Pieksämäen ja Jämsän välillä on korvattu linja-autolla. Lue lisää