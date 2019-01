Suomalainen lääkeresepti kelpaa nyt Viron apteekeissa

HELSINKI

Suomessa määrätty sähköinen resepti käy nyt myös Viron apteekeissa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uudistus on ensimmäinen valtioiden rajat ylittävä terveydenhuollon palvelu Euroopassa.

Uudistus on osa Kanta-palvelujen Sähköinen resepti Euroopassa -palvelua. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä myös virolaiset lääkereseptit kelpaisivat Suomessa. Palvelun on tarkoitus laajeta myös muualle Eurooppaan.

Suostumus reseptien avaamisesta ulkomaisille apteekeille tehdään Omakanta-palvelussa.

STT