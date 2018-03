Suojelupoliisi: Turun terrori-iskun tekijästä etukäteen saatu vihje ei riittänyt salaisiin tiedonhankintakeinoihin

Laivojen LNG-polttoaineen lämpötila -163 astetta – torniolaiseen satamaan valmistui Pohjoismaiden suurin maakaasuterminaali

Vieressä kohoaa valtava säiliö, liki 50 metriä korkea ja noin 45 metriä halkaisijaltaan. Rakenne on erikoinen. Sisempi säiliö on kylmänkestävää ruostumatonta terästä ja ulompi teräsvahvistettua betonia. Säiliöiden välitilassa on erityinen metrin vahvuinen eriste. Lue lisää