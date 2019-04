Stylisti Teuvo Lomanille ehdollista vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäystöstä

HELSINKI

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut tunnetun stylistin Teuvo Lomanin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 1 vuoden 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet tuomittiin 90 tunnin yhdyskuntapalvelurangaistukseen.

Oikeuden mukaan teot ovat tapahtuneet vuonna 1999. Loman tuomittiin myös 10 000 euron kärsimyskorvauksiin korkoineen viimeisestä tekopäivästä lukien.

Stylistin työnsä lisäksi Loman on tullut tunnetuksi esimerkiksi mallina, laulajana ja sisustussuunnittelijana tv-ohjelmissa.

Oikeus voi tuomita törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeutta vähintään vuoden ja enintään kymmenen vuotta.

Tuomion mukaan Loman on koskettelemalla ja muulla tavoin tehnyt tekoaikana 13-vuotiaalle asianomistajalle eli rikoksen uhrille seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä. Lisäksi hän on saanut asianomistajan ryhtymään tällaisiin tekoihin sekä ollut useita kertoja sukupuoliyhteydessä tämän kanssa.

– Seksuaaliset teot ovat olleet suutelua, koskettelua ja sukupuolielinten hyväilyä. Lisäksi vastaaja on ottanut asianomistajan peniksen suuhunsa ja työntänyt oman peniksensä asianomistajan suuhun. Viimeiseksi mainittu menettely on tekoaikaan voimassa olleen lain mukaan täyttänyt sukupuoliyhteyden määritelmän. Tekoihin ei ole liittynyt pakottamista, painostamista eikä nöyryyttämistä, oikeuden julkisessa selosteessa sanotaan.

Tuomiosta voi yhä valittaa. Loman kiisti rikoksen.

Hyväksikäytölle ei ulkopuolisia todistajia

Oikeus määräsi tuomion salaiseksi lukuun ottamatta lopputulosta ja sovellettuja lainkohtia. Julkisessa selosteessa oikeus avaa kuitenkin asiaa.

– Hyväksikäytön kohteena on ollut lapsi, jolle rikos on lapsen iän vuoksi ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa. Tekoa on pidetty myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä seksuaalisten tekojen lukumäärä ja moninaisuus, sukupuoliyhteyksien lukumäärä, osapuolten huomattava 23 vuoden ikäero ja osapuolten välinen suhde sekä teon kesto huomioon ottaen, julkisessa selosteessa sanotaan.

Lomanin ja hyväksikäytetyn tapaamiset olivat oikeudessa riidattomia, mutta varsinaiselle hyväksikäytölle ei ollut ulkopuolisia todistajia. Oikeus piti näyttöä riittävänä.

– Kahdelle todistajalle asianomistaja on kertonut hyväksikäytöstä varsin pian tekoajan päättymisen jälkeen. Käräjäoikeus on pitänyt asianomistajan kertomusta uskottavana. Esitetty kirjallinen todistelu ja henkilötodistelu on tukenut asianomistajan kertomusta hyväksikäytöstä.

Lomanin kertomus ja hänen kertomustaan tukeva todistajan kertomus olivat oikeuden mukaan joidenkin keskeisten yksityiskohtien osalta keskenään ristiriitaisia, vaihtelivat käsittelyn eri vaiheissa ja olivat ristiriidassa asiassa esitettyyn muuhun näyttöön nähden.

– Edellä mainitut seikat ovat horjuttaneet vaihtoehtoisen tapahtumainkulun uskottavuutta ja vastaajan (Lomanin) kertomuksen luotettavuutta, oikeus katsoi.

Oikeus huomioi rikoksesta kuluneen pitkän ajan. Tekoaikana teosta ei ole voinut tuomita yhdyskuntapalveluun, mutta oikeuden mukaan tämä johti Lomanin kannalta lievempään lopputulokseen ja sai hänen hyväksyntänsä.

– Käräjäoikeus on kuitenkin katsonut, että ehdollista vankeutta yksinään tai ehdollista vankeutta ja oheissakkoa on pidettävä riittämättömänä seuraamuksena vastaajan syyksi luetusta teosta.

Oikeuteen viime metreillä

Törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyteoikeus vanhenee 20 vuodessa. Rikosepäily on siis edennyt syytteeksi melko lähellä rikosoikeudellista vanhentumista.

Seksuaalinen hyväksikäyttö on törkeä, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16:ta vuotta nuoremman lapsen kanssa tai uhri on lapsi, jolle teko voi aiheuttaa iän tai kehitystason vuoksi erityistä vahinkoa.

Oikeus tuomitsee teon törkeänä myös, jos se tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai rikos voi aiheuttaa vahinkoa lapselle tämän kokeman luottamuksen tai riippuvaisen aseman vuoksi. Niin ikään törkeäksi katsotaan sellainen teko, jossa alaikäinen lapsi on täyttänyt 16 vuotta, mutta tekijä on tämän vanhempi tai rinnastuu vanhemmaksi.

Loman ei aiemmin halunnut kommentoida asiaa STT:lle.

STT