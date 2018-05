STTK:n Palola pohtii jo maksussa olevia eläkkeitä. Voisiko maksujen nousua hillitä tai perustuslain suojaa heikentää?

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola esittää, että työmarkkinoiden ylin johto kokoontuisi yhteiseen pöytään, jossa pohditaan eläkejärjestelmän uudistuksia pitkällä aikavälillä. Palola haluaa pohtia vaihtoehtoja nuorten ja jo eläkkeellä olevien vastakkainasettelun välttämiseksi.

Eläkeuudistus on ollut voimassa reilun vuoden, mutta korjaustarpeet häämöttävät jo lähitulevaisuudessa. STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan mielestä uudistusten pohdinta on syytä aloittaa jo nyt.

– Keskusjärjestöjen johdon olisi syytä miettiä asiaa ja muodostaa selkeä kuva siitä, mihin suuntaan eläkejärjestelmää kehitetään, eikä vain vahtia maksutasoa ja etuisuuksia.

Palola haluaa, että työmarkkinajohto pohtii vaihtoehtoja nuorten ja jo eläkkeellä olevien vastakkainasettelun välttämiseksi. Palola sanoo kuulevansa nuorilta paljon kritiikkiä eläkejärjestelmästä.

Hän kertoo miettineensä kahden vaihtoehdon nostamista eläkekeskusteluun.

– Keskustella voitaisiin, pitääkö jo maksussa olevien eläkkeiden nauttia perustuslain mukaista omaisuuden suojaa. Toinen pohdintaa vaativa asia on, että voitaisiinko nykyistä työeläkeindeksiä muuttaa niin, että se jarruttaisi jo maksussa olevien eläkkeiden nousua eli siis hillitsisi eläkemenojen kasvua.

Palola painottaa, että hän ei nyt esitä kummankaan vaihtoehdon toteuttamista, mutta haluaa nostaa ne keskusteluun. Ratkaisut ovat luonnollisesti poliittisia.

– En halua, että mahdollisesti edessä oleva eläkemaksujen nousu hoidetaan niin, että ensin korotetaan työssä olevien eläkemaksuja ja sitten aikanaan leikataan heidän etuuksiaan tai pidennetään työuria entisestään.

Nuoret esillä jo viime neuvotteluissa

Jo edellisissä eläkeneuvotteluissa nuorten näkökulma oli esillä. Nuorten etu on, että eläkeiän alaraja nousee 65 vuoteen ja siitäkin ylöspäin eliniän pidetessä. Lisäksi eläkettä kertyy 17-vuotiaana tehdystä työstä alkaen, eikä eläkettä laskettaessa palkasta enää vähennetä työntekijän maksamia eläkemaksuja.

Viime aikojen eläkekeskustelua on hallinnut syntyvyyden laskun kauhistelu. Palola ei lähtisi liioittelemaan alhaisen syntyvyyden vaikutuksia. Hän myös huomauttaa, että syntyvyyteen liittyvät asiat eivät kuulu eläkepöytään, vaan poliitikoille, joiden on pohdittava muun muassa, miten perhe- ja asuntopolitiikalla vaikutetaan syntyvyyteen.

Eläkejärjestelmän kestävyyden kannalta on olennaista, että työllisyysaste on Suomessa korkea. Työllisyysasteesta huolehtiminen on myös työmarkkinajärjestöjen asia.

– Alkaa olla konsensus siitä, että työllisyysasteen on oltava korkeampi kuin hallituksen nyt tavoittelema 72 prosenttia ja kaikki tekevät töitä sen eteen.