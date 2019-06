STT:n lukiovertailun kärkikaksikko muistuttaa jaksamisen tärkeydestä – "Luokassa pitää tuntea olevansa turvassa"

Helatorstaina alkanut vaarallisen kova tuuli puhaltaa vielä perjantaina osassa maata – tuuli kaatanut puita ja katkonut sähköjä pohjoisessa

Aurinkoisesta säästä huolimatta helatorstaina on puhaltanut voimakas puuskainen tuuli, jonka arvioidaan aiheuttavan paikoin vahinkoa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa tuulen nopeus puuskissa on jopa 20 metriä sekunnissa, Kainuussa 15 metriä sekunnissa. Tuuli on sen verran voimakas, että tuulivahinkoja esimerkiksi kaatuneiden puiden muodossa on odotettavissa, Ilmatieteen laitos ilmoittaa. Lue lisää