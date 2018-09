Sote-valiokunta huhkii, mutta aikaraja paukkuu

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjä ei saada valmiiksi tällä viikolla.

Hallituksen aikataulun mukaan valiokunnan odotettiin saavan mietintönsä valmiiksi kolmesta keskeisestä sote- ja maakuntalaista syyskuun loppuun mennessä.

Lait ovat raamilaki sote-palvelujen järjestämisestä, rahoituksesta ja maakuntien perustamisesta, laki valinnanvapaudesta sekä laki palvelutuottajista.

Yhteys vaaleihin

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) totesi keskiviikkona, että valiokunnan jäsenet olivat yksituumaisia siitä, ettei kokonaisuus valmistu vielä tällä viikolla.

Mietintöjen viivästymisellä voi olla kohtalokas yhteys maakuntavaaleihin.

Sote-valiokunnan pitäisi saada kiireesti valmiiksi mietinnöt, jotta ne voidaan antaa perustuslakivaliokunnalle, joka puolestaan rustaa oman lausuntonsa.

Tavoite on, että lait saataisiin voimaan joulukuussa, jolloin maakuntavaalit olisivat ensi toukokuussa.

Tarvittava tieto on olemassa

Valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) toteaa, että maakuntavaalien päivämäärä ei ole nyt mielessä millään tavalla, vaan se, että saadaan merkittävä uudistus eteenpäin.

–Kaikki tarvittava tieto mietintöjen pohjalle on ollut meillä kasassa jo kesäkuusta lähtien.

Työmoraali kova

Kiuru ei arvioinut, miten nopeasti mietinnöt pullahtavat ulos valiokunnasta.

–Valiokunnan jäsenet ovat sitoutuneita ja työmoraali on kova. Helpolla ei pääse kukaan valiokunnassa, mutta kyllä minä uskon, että tämä saadaan maaliin. Minä päivänä, siihen en ota kantaa, Kiuru jatkoi.

Sadoittain asiantuntijoita

Heikkinen sanoi olevansa varma siitä, että viestikapula saadaan perustuslakivaliokuntaan lähiviikkoina.

–Tarkkaa päivää en pysty nimeämään.

Asiantuntijoiden puutteesta valiokunta ei ainakaan ole kärsinyt.

–Raamilain mietintöä varten on kuultu keväästä 2017 lähtien noin 470 asiantuntijaa. Asiaa on käsitelty noin sadan päivän aikana.

Valinnanvapauslakia varten on kuultu 310 asiantuntijaa ja käsittelypäiviä on kertynyt 60. Kirjallisia lausuntoja on saatu noin 80.

–Asiantuntijoista ei ole ollut siis pulaa, joten siihen nähden pitäisi löytyä rohkeutta viedä uudistus maaliin, Heikkinen jatkaa.

Kansanedustajilla on valiokunnissa rajoittamaton puheoikeus. Siihen ei nykykäytännön keinoin voida puuttua.

Hallituspuolueissa on toisinaan koettu, että puheoikeutta voidaan käyttää valiokuntatyöskentelyssä viivytykseen.

Työtunteja ei säästetä

Kiurun mukaan sote-valiokunta istuu tälläkin viikolla kymmeniä tunteja.

–Eduskunnasta on irrotettu kaikki mahdollinen liikkeelle lähtevä aika siihen, että saisimme lisää työtunteja.

Valiokunta istuu heti aamutuimaan ja iltapäivään kello 14 asti, jolloin alkaa istunto eduskunnasta.

– Lisäksi istumme vielä istunnon jälkeen paitsi keskiviikkona. Myös torstaina ja perjantaina jatketaan istuntojen jälkeen, eli kyllä nyt huhkitaan kovaa vauhtia. Kaikki aika irrotetaan tähän hommaan.

Kiuru jatkaa, että sote-kokonaisuus on niin historiallinen ja mittava, että se vaatii aikansa.