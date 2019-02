"Ei tästä tule mitään" – sinisten Saarakkala hyökkäsi valinnanvapautta vastaan, kun sote-valiokunta aloitti loppurutistuksen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on aloittanut varsinaisen sote-mietinnön valmistelun. Valiokunta kokousti tänään noin puolitoista tuntia ja kuuli perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvos Matti Marttusta.

Juuri ennen kokouksen alkua valiokunnan jäsen, hallituspuolue sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti liittyvänsä valinnanvapauden vastustajien joukkoon. Saarakkalan mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnon vaatimat korjaukset ovat liian suuria toteutettaviksi.

– Ei tästä tule mitään, valinnanvapaus on tässä niin iso ongelma, että käytännössä se on korjaamiskelvoton, Saarakkala sanoi valiokunnan ovella.

Saarakkala uskoo, että sote-uudistus ei etene eduskunnan täysistuntoon äänestettäväksi tällä vaalikaudella.

– Ei se mene sinne, kun täälläkään se ei tule etenemään.

Maakuntamallia Saarakkala kuitenkin kannattaa ja toivoo jatkoa sen pohjalta.

– Tähän asti on ollut velvollisuus edistää asiaa, jossa on pitkään ollut itse mukana, mutta kyllä tässä vaiheessa tämä näytelmä voidaan lopettaa ja lähteä parlamentaariseen uudistustyöhön maakuntamallin pohjalta.

Saarakkala korosti ottavansa kantaa henkilökohtaisella tasolla.

Sote-valiokunnassa on 17 varsinaista jäsentä, joista 10 on hallituspuolueiden edustajia. Näin hallituspuolueiden enemmistö säilyisi, vaikka Saarakkala vastustaisi valinnanvapautta mahdollisissa valiokunnan äänestyksissä.

Elo: Siniset on sote-uudistuksen takana

Sinisen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Simon Elon mukaan Sininen tulevaisuus on sote-uudistuksen takana niin kuin tähänkin asti.

Sinisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti tänään blogissaan äänestävänsä sote-uudistuksen valinnanvapausesitystä vastaan.

– Sote-uudistus on äärimmäisen tärkeä. Sosiaali- ja terveyspalvelut on saatava leveämmille hartioille ja kustannusten nousupaineita hillittävä. Suomalaisilla on oikeus tasapuolisiin terveyspalveluihin riippumatta asuinpaikasta. Nyt näin ei ole, Elo sanoo tiedotteessa.

Elon mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ehdotukset perustuslakivaliokunnan osoittamiin ongelmiin ovat nyt ratkaisevassa roolissa niin sote-uudistukselle kuin sinisten kannalle sen läpiviemiseen.

– Varsinkin valinnanvapauden kohdalla on haasteita. Katsotaan, mitä ministeriöstä tulee ratkaisuehdotuksina, Elo sanoo tiedotteessa.

Kiuru odottaa hallitukselta vastauksia

Valiokunnan muut jäsenet eivät ottaneet jyrkkiä kantoja sote-uudistuksen etenemisestä. Moni vaikutti olevan hyvin odottavalla kannalla.

Valiokunnan puheenjohtajan, SDP:n kansanedustajan Krista Kiurun mukaan valiokunta tarvitsee hallitukselta selkeät nuotit, jotta työssä päästäisiin eteenpäin. Kiuru toivoo, että hallituksen vastine saapuisi valiokuntaan huomenna tai ylihuomenna.

– Tänään kuulimme valiokuntaneuvos Marttusen katsauksen perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Siltä osin, mitä hän pystyi lausuntoa arvioimaan, niin hän kertoi sen, mitä virkamies voi, Kiuru kertoi.

Valiokunta jatkaa työtään huomisaamuna yhdeksältä. Tuolloin kuultavaksi saapuu perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.).

Toiveikkuuttakin oli ilmassa. Valiokunnan varapuheenjohtajan Hannakaisa Heikkisen (kesk.) mukaan jäljellä oleva lyhyt aika riittää mietinnön hiomiseen, jos valiokunnassa on riittävästi tahtoa.

– Ministeriöissä on tehty lujasti töitä läpi viikonlopun ja siellä on ratkaisuja löydetty, Heikkinen sanoi.

Kokouksen jälkeen Heikkinen ei halunnut ottaa kantaa sinisten Saarakkalan valinnanvapauskantaan.

– En voi siihen ottaa kantaa, koska se ei tullut valiokunnassa millään tavalla esille.

Heikkisen tulkinnan mukaan perustuslakivaliokunnan lausunto ei kuitenkaan ollut tyrmäys valinnanvapaudelle.

Epävarmuutta EU-kysymyksistä

Perustuslakivaliokunta löi perjantaina pöytään jälleen tukun korjattavaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Suuri kysymys on, ehtiikö sote-valiokunta pika-aikataululla ratkaista joukon kiperiä kysymyksiä.

Perustuslakivaliokunta edellyttää muutoksia muun muassa maakuntavaalien ajankohtaan, liikelaitoksen palveluvelvoitteeseen, maakuntien rahoitukseen, tietosuojaan ja palvelujen valvontaan.

– Muutokset voidaan toteuttaa eduskunnan sote-valiokunnassa, eikä uutta hallituksen täydentävää esitystä tarvita, sanoi perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Tapani Tölli (kesk.) tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Paljon epävarmuutta on edelleen esimerkiksi valinnanvapauden ympärillä EU-kysymysten takia. Valinnanvapauden aloitusajankohtaa pitää perustuslakivaliokunnan mukaan jälleen lykätä, jos sote-valiokunta ei pysty varmistamaan valinnanvapausjärjestelmän laillisuutta EU-oikeuden näkökulmasta.

