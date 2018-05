Sote-uudistusta ei voi enää muokata – Pääkaupunkiseudun kapinointi on myöhässä

Sote- ja maakuntauudistusta on tähän aikatauluun mahdotonta enää muokata, toteaa valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg.

Pääkaupunkiseudun kunnat antoivat tiistai-iltana yhteisen lausunnon, jossa he toivovat sote- ja maakuntauudistuksen kaatumista.

Nerg muistuttaa, että lakipakettia on rakennettu kaksi vuotta. Pääkaupunkiseudun kunnat, kuten muutkin kunnat Suomessa, ovat saaneet kertoa mielipiteensä moneen kertaan uudistuksesta.

Uudistuksen tavoitteena on Nergin mukaan rakentaa yhtenäistä mallia koko Suomeen.

– Tällä aikataululla ei ole mitenkään mahdollista edes harkita, että pääkaupunkiseutu voitaisiin irrottaa omakseen.

Jos pääkaupunkiseudulle annettaisiin tässä vaiheessa erityiskohtelu, uudistuksen kohtalo olisi Nergin mukaan selvä.

– Käytännössä lait pitäisi vetää eduskunnasta pois ja lähteä rakentamaan sitä uudelta pohjalta. Tämä hallituskausi olisi silloin menetetty. Uudistus kaatuisi.

Päätöksenteko etenee kuin juna

Koko uudistus on suunniteltu 18 maakunnan harteille, jotka tulevat päättämään muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluista omilla alueillaan.

Nerg epäilee, että Uudenmaan neljä kuntaa olisivat halukkaita liittymään yhteen omaksi maakunnakseen. Silloin maakuntia tulisi Suomeen 19.

– He eivät ole sitä koskaan esittäneet. Näitä keskusteluja on käyty kahden vuoden aikana ja heiltä on pyydetty oma esitys. Yhteistä esitystä ei ole syntynyt.

Nerg ihmettelee, millaiseksi Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen haluaisivat uudistusta lopulta muokata. Se on jäänyt heidän kannanotoissaan epäselväksi.

Myös Tampere haluaa ilmaista kantansa uudistuksesta uudelleen. Kaupunginvaltuusto käsittelee kesäkuussa lausuntoa, joka tähtää sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseen (Aamulehti 16.5.).

Vaikka sote-kapina laajenisi muihin kaupunkeihin ja kuntiin, uudistus etenee Nergin mukaan nyt eduskunnan päätettäväksi. Lakipaketti on jo valiokunnissa arvioitavana.

Pääkaupunkiseutua kohdellaan jo nyt eri tavalla

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) muistuttaa, että pääkaupunkiseutu on otettu uudistuksessa huomioon monella tavalla.

Pääkaupunkiseutu saa muun muassa kasvupalveluille erillismallin.

– Tiistaina hallitus päätti myös valinnanvapauspiloteista, ja Uudellemaalle kohdennettiin 50 miljoonan euron tuki tähän. Euromääräisesti se oli merkittävin.

Pääkaupunkiseudun kannanotto ei kuitenkaan yllättänyt Saarikkoa. Hän kuvailee sitä poliittiseksi irtiotoksi, joka on ollut aistittavissa jo pitkään.

– Olemme olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa pääkaupunkiseudun kanssa. Meillä on erilainen arvio siitä, miten uudistus vaikuttaa seudun investointikykyyn ja elinvoimaisuuteen.

Onko uudistusta mahdollista vielä muuttaa?

– Esitys on eduskunnan käsissä, Saarikko toteaa.