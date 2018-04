Sote-uudistus nostaa joidenkin asiakasmaksuja ja laskee toisten – tavoitteena lähes samanlaiset maksut eri maakunnissa

Korvasienikausi on alkamassa – sormustimen kokoisia alkuja löytyy jo lumettomilta alueilta

Kevät on myöhässä, mutta sienestyskausi tekee jo tuloaan. Pieniä korvasienen alkuja on noussut esille lumettomilla alueilla eri puolilla maata. Suomen Sieniseuran Facebook-sivuilla on julkaistu kuvia korvasienistä muun muassa Hämeenlinnassa ja Uudellamaalla. Lue lisää