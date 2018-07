Sote-ministeri leipoo mansikkakakun ja vie poikansa Muumimaailmaan

Heinäkuun alku ja mansikat parhaimmillaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) hyörii keittiössään leipoen mansikkakakkua. Päivittäiset sote-kiireet ovat jääneet taka-alalle, hetkeksi.

Ministeri ihmettelee, miksi puhelin on ollut hiljaa, onko koko Suomi kiinni? Ei ole, puhelin oli tehnyt lakon.

Kiihkeän sote-kevään jälkeen Saarikko yrittää pitää oikeat pari viikkoa lomaa.

Akkuja ladataan Turussa ja välillä Oripäässä, jossa sijaitsee Saarikon edesmenneen isän kotitila. Tilalla käydään viikoittain, sillä siellä asuu Saarikon isoäiti.

Kolme tukikohtaa

Lisäksi Saarikko, hänen puolisonsa Erkki Papunen ja kolmivuotias Aarni-poika pitävät korttelia Helsingissä, kun äiti on ministeriössään ja isä töissä valtiovarainministeriössä.

Osa kansanedustajista asuu viikot Helsingissä ja näkee perhettään viikonloppuisin. Tämä tapa ei käynyt perheelle.

–Perhe on voimavarani. Teimme itsellemme selväksi, että voimme elämässä paremmin, kun pääsemme iltaisin nukkumaan ja aamulla heräämään samasta kodista ja osoitteesta.

Vaikka "koteja" on useita, nousee Turku ykköseksi. –Täällä on henkinen kotimme.

Kasvoin aikuiseksi

Saarikolla on takanaan pitkä ura, vaikka hän on vasta 34-vuotias. Viime aikoina häntä on soviteltu puheenjohtaja Juha Sipilän (kesk.) perijäksi.

Saarikko sanoo, ettei politiikka ole ehkä ala, josta hän jää eläkkeelle.

–Tämä on yksi vaihe elämässä. Lisäksi pitää muistaa, että politiikkaa tehdään vaalikausi kerrallaan.

Kun hänet valittiin eduskuntaan vuonna 2011, hän oli eduskunnan naisten kuopus.

–Eduskunnassa olen kasvanut aikuiseksi.

Huulipunaa ja sitten saliin

Saarikko tunnetaan paitsi asiantuntijana niin kovapintaisena neuvottelijana ja puhujana. Tämä näkyy eduskunnassa.

Häntä on hiillostettu sotesta tämän tästä. Kyselytunnille hän rientää ryhmäkokouksesta, joten valmistautumisaikaa ei jää.

–Lisään vähän huulipunaa ja tartun kansioon, joka on henkinen tukeni. Yritän vastata kysymyksiin niin hyvin kuin taidan kysyjää arvostaen. Siellä ei voi peitellä epävarmuuttaan. Joskus kollega huikkaa, että jaksa vielä vähän, hyvin menee.

Hän myöntää, että joskus on ollut epätoivoinen olo. –Pari kertaa on ollut tunne, ettei tästä tule mitään. Viime syksynä oli yksi sellainen hetki, mutta nyt henki hallituksessa on hyvä.

Saan olla oma itseni

Ministeri saa paljon palautetta.

–Kannustavista viesteistä saa voimaa. Haluan ja saan olla oma itseni. Kelpaan sellaisena kuin olen, tai sitten en. Kunhan voin mennä nukkumaan sellaisen ajatuksen kanssa, että tein parhaani.

Hän on huomannut, ettei kansalaisia huoleta soten rakenteet tai rahoitukset.

–He haluavat tietää, miten vanhusten kotihoito ratkaistaan; ja se on minunkin ja soten motiivi, eli miten taata arvokas vanhuus heikkenevän huoltosuhteen Suomessa.

Sote-koulu tuli käytyä

Sotesta tuli Saarikolla lempilapsi hiukan puun takaa. Sote-asiat ovat toki kiinnostaneet, mutta sote-koulun hän kävi sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) erityisavustajana. Viime kaudella lisäkoulutusta tuli sosiaali- ja terveysvaliokunnasta.

Ministeriksi Saarikko nousi vuosi sitten. Alun perin oli sovittu, että salkku jaetaan Juha Rehulan (kesk.) kanssa.

–Olen etuoikeutettu, että näin tapahtui. Kerroin heti alussa vaalien jälkeen, etten ole käytettävissä, jos minua pyydetään hallitukseen. Sote ja vauva olivat liian vaikea yhtälö. Ihmisen pitää kuunnella itseään.

Mennyt vuosi on ollut täyttymys, mutta myös raskas. Perhe koki viime vuonna kaksi menetystä, kun molemmilla puolisoilta menehtyi isä. Samaan aikaan ministerin äiti sairastui vakavasti.

–Nämä asettivat mittasuhteet omaan elämään.

Ministerin työtä on vaikea verrata kansanedustajuuteen, kun puhutaan vastuusta, esilläolosta ja vaikutusvallan määrästä.

–Päivät ovat vähintään 12-tuntisia. Puolisoni joutuu hakemaan lapsen hoidosta minua useammin. Minä yritän viedä hänet aamuisin päiväkotiin.

Liikkuminen jäänyt

Ministeri palautuu viikostaan yllättävän nopeasti.

–Vapaa sunnuntai Turussa saa ihmeitä aikaan. Minulla on hyvät unenlahjat ja palautumiskyky. Tosin kropasta huomaa, että en ehdi liikkumaan. Arkielämässä on monta liikkuvaa palaa, joiden yhteensovittaminen vaatii organisointia. Perheen lisäksi on tärkeää tavata ystäviä ja pitää parisuhteesta huolta.

Kiitosta saa puoliso, joka ymmärtää politiikkaa ja sen eriskummallisuuksia. Papunen on juristi, demaritaustalla. Hän työsti hiljattain maakuntien rahoitukseen liittyvää lainsäädäntöä.

Saarikko naurahtaa, että he ovat kaiketi sote-perhe ja Aarni sote-lapsi. Kun vanhemmat puursivat, niin mummi oli lastenhoitajana.

Aarni osaa nimetä vanhempiensa ammatit ja sote-sanakin vilahtaa. Soten valmistumista enemmän hän odottaa perheen reissua Muumimaailmaan ja Ruotsin risteilyä.

–Ja vanhemmilla on ruisrock, Saarikko huikkaa.

Anita Simola