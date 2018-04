Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat maksavat eniten sote-palveluista

Matkustajien häiriökäytös lentoliikenteessä on lisääntynyt kaikkialla

Matkustajien häiriökäyttäytyminen lentokoneissa on lisääntynyt kaikkialla maailmassa, kertoo Trafin johtava asiantuntija, oikeustieteen tohtori Matti Tupamäki. Hänen mukaansa ilmiö johtuu pääasiassa lentoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisestä. Osa voi selittyä myös sillä, että lentoyhtiöiden herkkyys raportoida häiriöistä on lisääntynyt ja sillä, että koneiden koko on kasvanut. Lue lisää