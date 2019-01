Sorkkarautakaan ei auttanut naista, jonka sormet jäivät ulko-oven väliin Joensuussa

Tutkijajärjestön erikoislaatuinen tiedote: Maailmanloppu pysyy kahden minuutin päässä – tuomiopäivän kelloa ei siirretty

Ihmiskunta on yhä kahden minuutin päässä itse aiheutusta maailmanlopusta. Asiasta tiedottaa Tuomiopäivän kelloa ylläpitävä Bulletin of the Atomic Scientist -nimisen tutkijajärjestön johtokunta Chicagon yliopistosta. Lue lisää