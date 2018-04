Sopimuspalokuntalaiset eivät aina pääse matkaan auttamaan — syynä on sopivan ajokortin puute

Sopimuspalokuntalaisille hankitaan kuorma-autokortteja hankkeen avulla. Liiton mielestä ajokorttikoulutus olisi pelastuslaitosten tehtävä.

–Onhan jollakin meistä ajokortti?

Tähän kysymykseen toivoisi löytyvän monta kyllä-vastausta, kun pelastajat tekevät lähtöä hälytystehtävään. Suurten pelastusajoneuvojen liikuttaminen vaatii kuorma-autokorttia eli C-ajokorttia.

Näin ei kuitenkaan ole. Sopimuspalokuntien liiton vuonna 2017 tekemässä kyselyssä sopimuspalokuntalaisista 45 prosenttia piti kuorma-autokorttien määrää riittävänä ja 34,5 prosenttia melkein riittävänä. Noin 17 prosenttia sanoo, että kuorma-autokortteja on liian vähän.

–Välillä on sellaisia tehtäviä, joihin lähtiessä huomataan, ettei keneltäkään löydy kuorma-autokorttia, sopimuspalokuntalainen Markku Kallio Pelkosenniemen VPK:sta kertoo.

–Silloin jäädään paloasemalle odottelemaan ja mietitään että selvittäisiinkö tehtävästä miehistöautolla. Nämä ovat monesti kriittisiä hetkiä. Esimerkiksi liikenneonnettomuudessa käy usein niin, että loukkaantunut jää jumiin, ja hänet pitää irrottaa autosta ennen kuin hänet voidaan kuljettaa hoitoon. Isossa sammutusautossa on työvälineet siihenkin, Kallio kuvailee.

Sopimuspalokuntalaisia koulutetaan nyt hälytysajokelpoisiksi hankkeella, jonka rahat tulevat Euroopan maaseudun kehittämisen rahastosta. Sodankylän VPK:n isännöimässä hankkeessa C-ajokortin hankkii kaikkiaan 60 sopimuspalokuntalaista. He ovat eri puolilta Lappia.

Hanketta vetävä Markku Kallio kertoo, että mallia on otettu Savosta, jossa kymmenen sopimuspalokuntalaista sai kuorma-autokortin samanlaisella hankerahoituksella.

–Alustavasti kuorma-autokoulutukseen löytyi 15 innostunutta, ja toiseen kyselyyn ilmoittautui 60 osallistujaa. Sekin kertoo, että tarvetta on.

Arjen turvaa lähtövarmuus -hankkeen tavoitteena on myös saada uusia hälytyskelpoisia jäseniä sopimuspalokuntiin. Ajo-opetukseen osallistuvat sitoutuvatkin mukaan sopimuspalokunnan toimintaan vähintään kolmeksi vuodeksi.

–Kesäkuussa tulee vuosi siitä kun aloitimme. Kokeneemmat ovat varoittaneet, että hankkeen pyörittäminen on vaikeaa siinä vaiheessa kun ruvetaan maksatuksia tekemään. Onhan tämä tarkkaa, Markku Kallio kuvailee.

Suomen sopimuspalokuntien liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala kertoo nostavansa hattua sopimuspalokuntalaisten hankkeille, mutta painottaa, että ajokoulutuksen antajalle olisi lakisääteisesti toinen osoite.

–On hieno homma että sopimuspalokunnat ovat lähteneet hakemaan ajokoulutukseen hankerahaa. Tällaiset hankkeet ovat kuitenkin vain hätäapua. Sopimuspalokuntalaisten osaamisesta huolehtiminen on kuitenkin pelastuslaitosten tehtävä, Kujala painottaa.

Kuorma-auton ajokortti maksaa kouluttautujan lähtötasosta riippuen noin 1500 euroa.

–Osa on laittanut omaa rahaa kuorma-autokortin hankintaan, mutta ei sellaista ihan kohtuudella voi sopimuspalokuntalaiselta vaatia.

Kujala kertoo, että ajokortittomuus on sopimuspalokuntalaisten ongelmana kasvamassa. Sopimuspalokuntalainen ei voi hyödyntää kuorma-autokorttiaan muussa kuin hälytystehtävissä.

–Aikaisemmin kuorma-autokortteja hankittiin omatoimisesti, koska siitä oli omistajalleen hyötyä. Nyt korttia hyödyntääkseen pitäisi hankkia ammattipätevyys, mikä ei ole ihan niin helppoa.

Kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyteen hankkimiseen kuuluu opetusta 280 tuntia. Tähän verrattuna C-ajokortin suorittaminen on melko vaivatonta. Ajo-opetuksen ja teoriatuntien määrä vaihtelee sen mukaan mikä on koulutettavan lähtötaso. Jos hänellä on vähintään henkilöauton ajokortti eli B-luokan ajo-oikeus, opetukseen kuuluu vähintään 12 teoriatuntia, 10 ajo-opetustuntia ja 25 minuuttia kuorman varmistamiseen liittyviä harjoituksia.

Isto Kujalan mukaan kuorma-autokortin merkitys korostuu alueilla, jossa sopimuspalokunnat hoitavat ensivastetehtäviä eli antavat hätäensiapua. Lapissa sopimuspalokunnat hoitavat jopa 65 prosenttia kaikista hälytystehtävistä, ja sitä varten käytössä on henkilöautokortilla ajettavia ensivasteautoja. Etelä-Suomessa sopimuspalokunnat tekevät nämäkin tehtävät sammutusautoilla.

Pelastustoimi on vielä tovin kunnallista toimintaa. Vuonna 2020 pelastustoimen järjestämisestä vastaavat maakunnat. Maakunnat järjestävät ensihoidon myös sote-uudistuksen jälkeen, joten pelastuslaitokset tuottavat jatkossakin ensihoitopalveluja terveydenhuollolle.

–Toivottavasti uusi isäntämme valvoo myös koulutusasioita, Isto Kujala toivoo.