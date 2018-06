Sodankylän elokuvajuhlat alkaa tänään – viinin menekki moninkertaistuu

Keskustassa sijaitsevassa kahvila-ravintola Päivin Kammarissa elokuvajuhlat tarkoittaa, että aukioloajat pitenevät, lounastajien määrä kolminkertaistuu ja listalta tilattavien ruoka-annosten määrä lähes satakertaistuu. Henkilökuntaa on oltava tuplasti enemmän kuin tavallisesti, ja viikossa on tehtävä toinenkin tukku- ja juomatilaus.

–Tavallisesti alkoholijuomia ei mene juuri ollenkaan, mutta festareilla tilanne muuttuu paljon. Viinin menekki on suurinta. Ensimmäisenä vuonna juoma loppui kesken, mutta nykyään olen oppinut tilaamaan tarpeeksi, kahdettatoista vuotta ravintolaa pyörittävä Päivi Kallatsa kertoo.

Suuria ihmismassoja näkee Sodankylän keskustassa vain elokuvajuhlien aikaan. Jouluruuhkakin jää vajaan yhdeksäntuhannen asukkaan kunnassa kauas vilskeestä, jonka festivaali tuo.

Keskustaa halkova Jäämerentie vilkastuu heti festivaaliviikon alusta, sillä ennen vieraiden tuloa festivaaleja on jo saapunut järjestämään 311 talkoolaista.

Elokuvajuhlat tuo asiakkaita, ja kaduille elämää

Festivaalikävijät vaeltavat elokuvasta toiseen, mutta välillä on tankattava. Marketeissa festivaali näkyy niin, että tarjolla on paljon mukaan otettavia välipaloja ja eväitä. Kahviloita ja lounaspaikkoja on laajennettu palvelemaan normaalia isompaa väkijoukkoa.

Katukuvaan ilmestyy festivaalin ajaksi myös pop up -ravintoloita ja -kauppoja. Loppuviikosta vilkkaimmilla kulkureiteillä kuulee katusoittajia. Paikalliset liikkeet pyrkivät hyötymään vilkkaudesta ja mainostavat näyteikkunoissaan festivaalitarjouksia.

Elokuvien ja virallisen oheisohjelman lisäksi festivaaleilla on tarjolla monenlaista epävirallista oheisohjelmaa. Paikallisissa ravintoloissa on esiintyjiä useana iltana. Tarjolla on myös esimerkiksi sodankyläläisten kylien esittelyvideoita.

Kotimajoitus kyläläisten ja vieraiden suosiossa

Majoitusta Sodankylässä ei millään riittäisi kaikille, elleivät kyläläiset tarjoaisi huoneita ja kokonaisia taloja vuokralle festivaalivieraiden käyttöön. Festivaalin tuottaja Johanna Saarinen ei osaa kertoa tarkkaa kotimajoittajien määrää, sillä tänä vuonna majoitusvälitys hoitui Facebook-sivuston kautta.

–Mutta päätellen siitä, että lippuja varattiin ennakkoon ennätysmäärä, kaikki halukkaat ovat saaneet majoituksen, Saarinen kuvailee.

Sodankylän elokuvajuhlien lipuista 30 prosenttia on tarjolla varattavaksi ennakkoon. Lippuja myydään myös koko tapahtuman ajan, mutta niin, että esityspäivälle jää vielä myytäväksi 30 prosenttia päivän lipuista. Näin huolehditaan siitä, että myös viime tingassa festivaaleille saapuvat voivat hankkia lippuja elokuvanäytöksiin.

Sodankylän elokuvajuhlien kävijämäärää on vaikeaa tietää tarkkaan. Viime vuonna festivaalielokuvia käytiin katsomassa kaikkiaan 32 000 kertaa.