Sisäministerin paikka nyt jaossa - Anne-Mari Virolainen voi olla kokoomuksen uusi ministerinimi

Puhemieheksi esitetty Risikko sanoo, että hänellä on tehtävään sydämen palo. Uuden sisäministerin nimi selvinnee huomenna kokoomuksen puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kokouksessa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää yksimielisesti uudeksi puhemieheksi sisäministeri Paula Risikkoa (kok.).

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo perusteli Risikon esittämistä puhemieheksi, koska Risikko on kokenut, osaava ja hyvä ihminen.

– Juuri sellainen, jonka haluan johtavan eduskunnan työskentelyä.

Risikko kiitti kokoomusryhmää yksimielisestä tuesta.

– On mahdollisesti uusi tehtävä edessä. Palataan siihen myöhemmin, jos mandaatti eduskunnalta tulee. Olen iloisella ja kiitollisella mielellä. Tämä on tehtävä, josta ei voi kieltäytyä. Tehtävään pitää olla sydämen palo ja sitä minulla on.

Puhemiehen paikka on kokoomuksen, koska se on nyt Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen eduskunnan toiseksi suurin puolue.

Eduskunta valitsee uuden puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä tänään kello 12 alkavassa istunnossaan, jota johtaa ikäpuhemies, kansanedustaja Pertti Salolainen (kok.).

Kokoomuksesta suostumuksensa puhemieheksi olivat antaneet myös kansanedustajat Ilkka Kanerva, Anne-Mari Virolainen ja Arto Satonen, joka on toiminut varapuhemiehenä. Paine valita nainen on kova. Eduskunnan naisverkosto toivoo Maria Lohelan (sin.) seuraajaksi naista, koska Suomen valtiojohto on miesvaltainen.

Uusi sisäministeri kokoomuksesta

Risikon valinnasta seuraus on avoin sisäministerin paikka. Ministeri tai kierrätystilanteessa useampi valitaan vasta, kun puhemiesten valinta selvinnyt eduskunnan äänestyksessä. Ministerinimityksistä kokoomus päättää osaltaan tiistaina.

Ministeriksi valitaan nainen kokoomusryhmästä. Anne-Mari Virolainen voi olla vaihtoehto uudeksi ministeriksi. Kierrätyskin on mahdollista, jos sisäministeriöön halutaan ministerikokemusta. Kai Mykkäselle on jo kertynyt ministeripäiviä ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin tehtävään voitaisiin valita uusi naisministeri. Virolaisen koulutus ja työkokemus sopisivat hyvin ulkomaankaupan puolelle. Hän on kauppatieteiden maisteri ja toiminut markkinointipäällikkönä ennen poliittista uraansa.

Risikko on hallituksen kokenein

Pohjalaisella Paula Risikolla on kokemusta vaikka muille jakaa. Vahvaa pohjanmaan murretta puhuva Risikko on Juha Sipilän (kesk.) hallituksen kokenein ministeri, pitkäaikaisin kokoomusministeri ja Suomen pitkäaikaisin naisministeri Sinikka Mönkäreen (sd.) jälkeen.

Risikko on myös kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon luottoihmisiä, joka ei kaihda esittää teräviä mielipiteitä. Hän on ollut kokoomuksen sote-neuvottelija ja ajanut maaliin puolueelle tärkeää valinnanvapausuudistusta.

Hallitus ei kuitenkaan esitä valinnanvapautta kokoomuksen haluamassa laajuudessa. Lausuntokierroksen jälkeen päädyttiin siihen, että valinnanvapaus ei ulotu erikoissairaanhoitoon, mutta tulee perusterveydenhuoltoon. Keskustan suunnasta Risikkoa arvosteltiin neuvottelujen aikana liian läheisistä suhteista yksityisiin terveysalan yrityksiin.

Nousujohteinen ura

Ylihärmästä kotoisin olevan Risikon ura on ollut hyvin nousujohteinen. Hän liittyi puolueeseen vasta 38-vuotiaana, mutta on jo ehtinyt olla neljässä eri ministerin tehtävässä, peruspalveluministerinä, sosiaali- ja terveysministerinä, liikenne- ja kuntaministerinä ja sisäministerinä. Kansanedustaja Vaasan vaalipiiristä Risikko on ollut vuodesta 2003.

Varapuhemiehen tehtävästä Risikolle kertyi kokemusta vuoden ajalta vuosina 2015-2016.

Risikko oli ehdokkaana kokoomuksen puheenjohtajaksi 2104. Hän ylsi toiselle kierrokselle erityisesti maakuntien tuella ja kisasi puheenjohtajaksi valittua Alexander Stubbia vastaan.

Ennen uraansa politiikassa Risikko ehti olla pitkään hoitoalalla. Hänen uransa alkoi sairaanhoitajana. Nopeasti Risikko kuitenkin opiskeli sairaanhoidon opettajaksi ja väitteli terveystieteiden tohtoriksi 1997. Risikko on naimisissa Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtajan Heikki Risikon kanssa ja heillä on Kiinasta adoptoitu tytär.