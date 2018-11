Sipilän erityisavustaja siirtyy Panimoliiton johtoon – Riikka Pakarinen aloittaa liiton toimitusjohtajana ensi vuoden alussa

Riikka Pakariselle, 37, nykyinen työ on ollut unelmapaikka. Lähes kaksi vuotta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) EU-asioiden erityisavustajana on ollut hektistä, mutta antoisaa aikaa.

–Tehtävä on ollut todella mielenkiintoinen. On ollut etuoikeus päästä työskentelemään näin isojen asioiden kanssa pääministerin kabinetissa. Suomen kannalta EU-pöydillä on ollut nyt tosi paljon isoja kysymyksiä.

Vuodenvaihteessa Pakarinen siirtyy aivan uudenlaisiin tehtäviin, sillä hänet on valittu Panimoliiton uudeksi toimitusjohtajaksi. Liittoa luotsannut Elina Ussa siirtyi muihin tehtäviin jo toukokuun alussa.

Pakarinen kertoo, ettei hän ollut lainkaan ajatellut vaihtaa työpaikkaa. Tilanne tuli yllättäen ja pyytämättä.

–Minuun otettiin yhteyttä ja kysyttiin, kiinnostaisiko tämä tehtävä.

Hän päätti lähteä hakuprosessiin mukaan ja kävi syksyn aikana muun muassa muutamissa testeissä. Sitten hänelle ilmoitettiin, että paikka on hänen.

–Kovan pohdinnan jälkeen päädyin ottamaan sen vastaan. Ajattelin, että jossain vaiheessa on oltava rohkeutta hypätä niin sanotusti laatikon ulkopuolelle ja olla valmis ihan uudenlaisiin haasteisiin.

Täysin uusi ala, joka on vielä isossa murroksessa

Haasteita Pakarinen kertoo tulevalta pestiltä erityisesti odottavansa. Olutta, siideriä ja long drink -juomia, kivennäisvesiä sekä virvoitusjuomia valmistava ala on hänelle aivan uusi – ja vielä isossa murroksessa.

–Tuotteet ovat kehittyneet, myös pienyrittäjyys ja pienpanimotoiminta ovat menneet Suomessa eteenpäin. Koska ala on murroksessa, positiivisella tavalla, pääsen varmasti oppimaan uutta ja kehittämään tätä tietyllä tapaa puhtaalta pöydältä.

Pakarista kiinnostavat koko panimoalan ketju maataloudesta teolliseen tuotantoon sekä alaan liittyvät ympäristöteemat. Ala myös työllistää paljon ihmisiä: suoraan siitä saa leipänsä noin 1?700 henkilöä ja välillisestikin se tuo työtä noin 26?000 ihmiselle.

Koulutukseltaan Pakarinen on kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Kiinnostus kaupalliseen alan on ollut aina olemassa.

Toimitusjohtajan vastuu kiehtoo myös. Siinä tehtävässä hän ei ole vielä ollut.

–Haluan olla nimenomaan nokkanaisena kehittämässä asioita.

Säännöllinen työaika sopii elämäntilanteeseen

Politiikassa työaika on Pakarisen mukaan hyvin epäsäännöllistä. Pääministerin erityisavustaja on töissä 24/7.

–Jos työskennellään pääministerin kanssa, on itsestään selvää, että tilanteita voi tulla mihin vuorokauden aikaan tahansa. Se menee kaiken edelle.

Pakarinen arvelee, että toimitusjohtajan työ on hieman säännöllisempää. Se sopii myös elämäntilanteeseen. 5- ja 9-vuotiaat pojat harrastavat jalkapalloa ja jääkiekkoa, ja äidin illat kuluvat yleensä kuljettaessa jälkikasvua harjoituksiin tai pelejä katsomassa.

Perhe ja uusi työ painavat vaakakupissa nyt niin, ettei hän ei aio asettua ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin tai eurovaaleihin.

–Koko perheellä ei ole mahdollisuutta muuttaa Brysseliin, joten en tässä vaiheessa ole valmis olemaan viikkoja erossa lapsista, Pakarinen toteaa.

"Silloin tällöin voi juoda siiderin tai oluen"

Kun nykyinen erityisavustajan työ loppuu, hän pääsee kunnolla miettimään, mihin suuntaan aikoo panimoalaa viedä.

–Liitto on ollut pitkään ilman toimitusjohtajaa. Uusi ja selkeä strategia pitää tehdä, ja pohtia, mitkä ovat niitä kärkiä tuleville vuosille.

Entä maistuuko tulevalle Panimoliiton toimitusjohtajalle lasillinen?

–En ole absolutisti. Varmaan olen aika perinteinen kohtuukäyttäjä, Pakarinen naurahtaa.

–Silloin tällöin voin juoda siiderin tai oluen. Ehkä lasin viiniä, vaikka se ei panimotuotteisiin kuulukaan.