Sipilä hallituksen neuvottelusta: "Nyt on kyse ensisijassa kansainvälisten sopimusten tulkinnasta, ei niiden muuttamisesta "

HELSINKI

Hallitus kokoontui perjantaiaamuna neuvotteluihin Oulussa ja Helsingissä tapahtuneiden alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten takia. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi neuvottelujen jälkeen, että ulkoministeriö tekee hallitukselle huolellisen selvityksen siitä, miten Suomen pitäisi tulkita kansainvälisiä sopimuksia, ja onko Suomen tulkinta ollut oikea.

–Lähinnä tulkintaa käydään läpi, sopimusten muuttaminen on toinen kysymys, Sipilä totesi tullessaan eduskuntaan.

Sipilän mukaan suuri osa kokouksesta kuultiin poliisin arviota tilanteesta.

–Siinä kyllä kävi selväksi, että poliisin resursseja nettipuolella pitää lisätä. Tapausten taustalla usein on houkuttelu netissä ja siihen poliisilla usein on liian vähän resursseja, vaikka niitä lisättiin tämän vuoden alusta.

Hallitus kokoontuu pohtimaan toimia seuraavan kerran helmikuun alussa.

–Tarkoitus on, että kaikki toimet, joita vielä laitetaan liikkeelle, ovat helmikuun puolivälissä valmiita. Varaudutaan myös siihen, että yhteistyössä opposition kanssa tehdään lisäbudjetti ennen vaaleja.

Ei irtauduta ihmisoikeussopimuksista

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kertoi, että kansainvälisten sopimusten tulkinnassa on kyse esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneiden oikeuksista sekä siitä, miten voidaan ottaa törkeät rikokset huomioon, kun myönnetään kansainväliseen suojeluun perustuvia oleskelulupia. –Voidaanko henkilöitä asettaa esimerkiksi erikoistarkkailuun? Kansainvälisten sopimusten verkko on hyvin moninainen tässä suhteessa. Sopimuksia on lukumääräisesti paljon.

Mykkänen korosti, että Suomen ei ole tarkoitus irtautua ihmisoikeussopimuksista.

–On pienen kansakunnan etu, että meillä on kansainvälinen sopimusverkosto. Osassa asioissa on syytä katsoa, että voimmeko tulkita asiaa toisin, kun selvä kansan oikeustaju on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tulkinnan kanssa.

Hallituksella ei riitaa

Pienin hallituspuolue siniset vaati tiistaina, että hallitus selvittää mahdollisuudet tulkita kansainvälisiä sopimuksia uudelleen ja muuttaa perustuslakia, jotta törkeisiin rikoksiin tuomitut ulkomaalaiset voitaisiin palauttaa kohdemaan tilanteesta riippumatta.

Sinisten puheenjohtaja, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho kertoi, että sinisten lista käytiin hallituksen neuvotteluissa läpi ja sitä tullaan jatkokäsittelemään tulevina viikkoina.

–Tämä prosessi tulee osoittamaan mihin pystymme. Olen luottavainen, että saadaan hyvä lopputulos. Hallituksessa ei ole mitään erimielisyyttä siitä, että turvallisuutta parannetaan ja maahanmuuttoa tiukennetaan.

Myös pääministeri Juha Sipilä vakuutti, että hallitus on toiminut erittäin hyvässä yhteistyössä.

–Ei ole mitään sellaista kuin julkisuudessa on ollut. Ei mitään ristiriitaa hallituksen sisällä. Katsotaan kaikki läpi, mikä on toteuttamiskelpoista.