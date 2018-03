Sioille hengenvaarallinen afrikkalainen sikarutto on Baltiassa levinnyt kotisikaloihin – Suomessakin takapihasikaloita on satoja

Sikarutto on toistaiseksi pystytty pitämään poissa Suomesta. Tauti voi kuitenkin levitä esimerkiksi villisikojen välityksellä.

Suomessa on yli 500 takapihasikalaa, joihin sioille tappava afrikkalainen sikarutto voisi päästä leviämään.

Baltiassa, jossa afrikkalaista sikaruttoa on viime vuosina ilmennyt, tauti on levinnyt vahvasti kotisikaloihin sikojen ja villisikojen päästessä keskenään kosketuksiin.

Suurin osa tartunnoista on ollut takapihasikaloissa, joissa tautisuojaus on ollut huono, selventää Eviran eläintautien ja sivutuotteiden jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu Lännen Medialle.

Viime vuoden lopussa Eviran rekistereiden mukaan Suomessa oli takapihasikaloita kaikkiaan 551, ja Kiviruusu arvioi, että takapihasikaloiden tautisuojaus ei ole Suomessa samalla tasolla kuin kaupallisissa sikatiloissa.

Hän tosin huomauttaa, ettei suomalaisten takapihasikaloiden tautisuojauksesta ole varmaa, tutkittua tietoa.

Luvussa ovat mukana minisiat ja kotieläinpihat. Satunnaisesti saatetaan omaan käyttöön kasvattaa paria sikaa, ei kuitenkaan sikatiloilla, Kiviruusu sanoo.

Kesäkuun alussa suomalaisiin sikaloihin on lisäksi tulossa vaatimus pitää siat sisätiloissa tai aitojen takana, jotta sikarutto ei pääsisi tarttumaan.

Kaikki ulkoilevat siat täytyy pitää joko sähköistetyn tai tupla-aidan takana tai sitten sisällä, Kiviruusu lisää.

Sioille tappava tauti

Suomalaiset viranomaiset ovat pyrkineet voimakkaasti estämään taudin leviämistä Suomeen. Toistaiseksi ponnistelut ovat onnistuneet, koska yhtäkään tapausta ei maassa vielä ole havaittu.

Afrikkalainen sikarutto on ihmisille vaaraton tauti, mutta sikoihin se tarttuu herkästi ja on eläimelle tappava. Viime vuosina tautia on ilmennyt Venäjällä sekä Baltian maissa Virossa, Latviassa ja Virossa.

Viime kesänä Virossa jouduttiin esimerkiksi lopettamaan yli 6?000 tuotantosikaa sen vuoksi, että tauti pääsi leviämään kahteen tuotantosikalaan.

Villisika voi levittää sikaruttoa

Tauti voi levitä helposti sialta toiselle esimerkiksi hengitysteiden, eritteiden ja sikojen suoran kosketuksen kautta. Yksi taudin levittäjä on villisika.

Suomessa on esimerkiksi järjestetty alkuvuonna villisikojen jahtiviikonloppu, jolla on pyritty pitämään villisikakannan kasvu kurissa. Tauti voi levitä Venäjän kautta Suomeen, kun villisiat liikkuvat.

Kiviruusun mukaan villisika lisääntyy helposti, ja sen kannan pitäminen aisoissa on kriittinen taudin leviämisen ehkäisyn kannalta. Evira on myös Eläinten terveys ETT ry:n kanssa järjestänyt sikayrittäjille koulutuskiertueita bioturvallisuudesta.

Välillisesti tauti voi levitä myös esimerkiksi metsästysmuistojen mukana Virosta. Lisäksi sitä voi olla alueella tuotetussa sianlihassa, mutta sianlihan ruokkiminen sioille on EU:ssa kielletty.

Tällä hetkellä on pitkälti ihmisen varassa, tuleeko tartuntaa tänne vai eikö, hän toteaa.

Tauti voi Eviran mukaan levitä välillisesti myös esineiden, kuten autojen tai ihmisten vaatteiden mukana.

Onko vaarana, että muuttolinnut toisivat sikaruttoa mukanaan Suomeen?

Tämä tauti ei tartu muihin kuin sikaeläimiin, eli linnut eivät sitä tartuntaa saa.

Eviran mukaan Suomessa on runsaat 1?200 sikatilaa, ja itse eläimiä Suomessa on 1,1 miljoonaa.

Oikaisu 9.3. kl 16.56. Sirpa Kiviruusun toista sitaattia oikaistu, siihen on lisätty maininta minisioista ja kotieläinpihasta. Sitaattia edeltävässä virkkeessä aiemmin mainittu kotisikala on korjattu takapihasikalaksi.