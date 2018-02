Siniset jäivät ilman puoluetukea - Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja talkootyöllä

Ilman puoluetukea jäänyt Sininen tulevaisuus -ryhmä rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, puolueveroilla ja talkootöillä.

–Ei ole vaihtoehtoja. Jokaisen piirin ja yhdistyksen on tehtävä talkootöitä. Omilla jäsenmaksuilla on selviydyttävä ja sen mukaan budjettimme on rakennettu. Sen me olemme päättäneet, ettemme ole suurin puolue vaalibudjetissa, sinisten puoluesihteeri Matti Torvinen sanoo.

Torvinen uskoo, että talkoohenkeä on niin paljon, että sitä riittää toiminnan pyörittämiseen.

–Kyllä se kaikki lähtee puhtaasta talkootyöstä ja ihmisten omasta halusta muuttaa maailmaa. Muuta vaihtoehtoa ei ole, hän korostaa.

Avokätisten kannattajien varaan puolueessa ei lasketa, vaikka rahasta olisi puutetta. Torvisen mukaan mahdollisten tukijoiden tarkoitusperät syynätään tarkasti.

–Jos tällaista olisi, totta kai olisimme kiitollisia, mutta taustat selvitetään. Emme ihan mitä tahansa rahavirtoja ota vastaan. Meistä ei tule puolue, joka toimii suuryrityksen tai suursuvun varoilla, puoluesihteeri heittää.

Loikkarit eivät saa rahoja mukaansa

Siniset jäivät ilman valtion myöntämää puoluetukea, koska ryhmä irrottautui perussuomalaisista kesken vaalikauden.

Niin sanottu Lex Soini hyväksyttiin marraskuussa vuonna 2015, ja sen myötä kumoutui vanha Lex Vennamo. Käytännössä lakimuutos tarkoitti sitä, että puolueesta poislähtevät kansanedustajat eivät voi viedä heistä maksettavia tukirahoja mukanaan, vaan tuet jäävät puolueelle.

Sininen tulevaisuus ryhmän perustajat irtaantuivat perussuomalaisista viime vuoden kesällä.

Puoluetukea lähes 30 miljoonaa euroa

Valtionneuvosto myönsi torstaina puoluetukea lähes 30 miljoonaa euroa. Puoluetuki jaetaan puolueiden eduskuntavaaleissa saamien kansanedustajapaikkojen lukumäärän mukaan.

Suurimman tukisumman sai keskusta, reilut 7,2 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset saivat 5,6 miljoonaa euroa ja kokoomus 5,4 miljoonaa euroa.

Puoluetukea voidaan käyttää poliittisen toiminnan sekä tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Puolueavustuksia on jaettu vuodesta 1967 lähtien.

MINNA AKIMO