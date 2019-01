Sikaruton pelossa poikkeuskeinot käyttöön Suomessa – villisikoja saa ampua aseilla, joissa valovahvistimet

HELSINKI

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) pelätään leviävän Venäjältä Suomeen. Suomen Riistakeskus on antanut Itä-Suomeen poikkeusluvan ampua villisikoja metsästyslaissa normaalisti kielletyillä tavoilla. Metsästämisen tehostamiseksi aseisiin saa kiinnittää valovahvistimet ja pimeänäkölaitteet. Myös supikoiria saa metsästää samoilla keinoin.

–Ministeriö haluaa tehostettuja toimia villisian metsästykseen, koska sikaruton uhkataso on korkea. Tämä on osoitus siitä, miten Suomi suhtautuu eläintauteihin. Tavoitteena on, että villisikakanta ei kasva tai jopa pienenee, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

Poikkeuslupaa metsästyslakiin haki Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri, joka toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Villisiat tulevat Suomeen maitse Kaakkois-Suomen kautta.

Metsästäjäliiton Kymen piirin hakemuksessa todetaan, että pimeyden vuoksi hyvin hyvinkin lähellä olevia villisikoja ei ole pystytty ampumaan. Valaistuja kyttäyspisteitä villisiat ovat oppineet väistelemään. Nämä havainnot on tehty muun muassa Suomen Sikayrittäjien, maa- ja metsätalousministeriön ja eduskunnan eräkerhon yhteisessä villisikajahdissa viime lokakuussa.

Riistakeskuksen mukaan villisika- ja supikoirakantojen rajoittaminen edellyttää tehokkaita pyyntimenetelmiä. Poikkeuslupa myönnettiin pelloille ja pysyvästi perustetuille houkutteluruokintapaikoille ja niiden välittömään läheisyyteen. Villisikoja voi ampua poikkeusmenetelmin tänä vuonna tuhat kappaletta ja supikoiria 5000 kappaletta. Poikkeuslupaa voi käyttää enintään sata henkilöä.

Villisikaemoa, jolla on porsaat mukana ei saa edelleenkään ampua.

Suuri uhka sikataloudelle

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt Afrikasta Kaukasukselle ja sieltä Venäjän ja Valko-Venäjän kautta EU-alueelle. Sikaruton leviämistä Suomeen pidetään erittäin suurena uhkana Suomen sikataloudelle ja sianlihan viennille.

Afrikkalainen sikarutto on tappava verenvuotokuumetauti, joka leviää helposti siasta toiseen. Sikarutto ei tartu ihmisiin. Villisikojen lisäksi virus voi kantautua myös esimerkiksi kenkien, autonrenkaitten ja autonpohjien tai metsästysvarusteitten mukana.

Kokemukset Euroopasta ovat osoittaneet, että villisikakannan hallinta pelkästään metsästämällä ei onnistu sen jälkeen, kun kanta on päässyt kasvamaan ylisuureksi. Tästä syystä villisikojen tehokas metsästys on perusteltua.

Luonnonvarakeskuksen vuoden takaisen arvion mukaan Suomessa olisi 3155 villisikaa ja kanta olisi kasvamassa.

Monta keinoa jo käytössä

Suomessa on jo tehty monia toimia sikaruton ehkäisemiseksi. Suomen raja-asemilla on muun muassa jäteastiat eli niin sanotut katumusroskikset kielletyille eli eläinperäisille tuotteille. Esimerkiksi juusto- ja makkaraleipiä ei saa tuoda Venäjältä Suomen puolelle.

Lisäksi tullilla on käytössään Aino-ruokakoira, joka haistaa kielletyt tuotteet. Aino-koira on saamassa myös kollegan. Aino on jo haistanut useita satoja kiloja kiellettyjä elintarvikkeita.

Yhtenä pyyntimenetelmänä on kokeiltu aitausta, johon koko katras ajetaan lopetettavaksi. Lausunnoille lähtevässä metsästysasetuksessa ehdotetaan myös villisian loukkupyyntiä.

Aitaa ei rakenneta

Maa- ja metsätalousministeriö tilasi myös selvityksen villisika-aidan rakentamisesta itärajalle. Luonnonvarakeskuksen selvityksen perusteella päädyttiin siihen, että aitaa ei rakenneta.

Kielteiseen päätökseen päädyttiin muun muassa siksi, että aitaa ei saataisi täysin tiiviiksi, joten se ei varmuudella estäisi sikaruton leviämistä. Lisäksi aidasta olisi haittaa muille eläinlajeille, kuten suurpedoille ja hirvieläimille.

Sinkitystä panssariverkosta rakennettava aita tulisi myös huomattavan kalliiksi. Se maksaisi 30 000- 32 000 euroa kilometriltä eli yli kymmenen miljoonaa euroa.