Sijoitusblogeista kanteluja viranomaiselle vuosittain – perusteeton sijoitusneuvo voi johtaa tutkintaan

Erilaisten sijoitus- ja talousaiheisten blogien ja keskustelupalstojen lisääntyminen on lisännyt myös niistä tehtyjä kanteluja rahoitusmarkkinoita valvovalle Finanssivalvonnalle (Fiva). Fiva saa vuosittain muutaman kantelun kirjoituksista, joiden sisällöt ovat antaneet kantelijalle aiheen epäillä niissä annettujen sijoitussuositusten puolueettomuutta ja eturistiriitojen ilmoittamisen laiminlyöntiä.

–Sijoitussuositusten antamista ja levittämistä säännellään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa. Asetuksen valvonta kuuluu meille ja siksi valvomme myös blogikirjoituksia, Fivan lakimies Pia Ovaska kertoo Lännen Medialle.

EU:n uusi markkinoiden väärinkäyttöasetus astui voimaan 2016. Sen myötä esimerkiksi omassa blogissa tai keskustelupalstoilla annetut rahoitusvälineitä, kuten osakkeita tai rahastoja koskevat suositukset voivat täyttää sijoitussuositusten antamista koskevat kriteerit.

Jos EU:n asetuksen sijoitussuosituksia koskevia säännöksiä on rikottu, Fiva voi langettaa hallinnollisen seuraamusmaksun tai tehdä asiasta kurssin vääristämisepäilystä tutkintapyynnön poliisille.

–Blogeissakin sijoitussuositusten on perustuttava faktoihin. Jos kirjoittaja antaa lukijoilleen sijoitussuosituksia, sääntely puree myös häneen. Jos kirjoittaja taas kertoo ja avaa esimerkiksi oman sijoitussalkkunsa sisältöä, sellaista tekstiä ei yleensä katsota sijoitussuositukseksi.

Ovaska muistuttaa, että jo pelkkä kurssimanipulaation yritys on rangaistava teko.

Ruotsin hovioikeuden käsittelyssä on parhaillaan tapaus, jossa käräjäoikeus tuomitsi kaksi sijoitusbloggaajaa ehdonalaiseen vankeuteen ja sakkoihin kurssimanipulaatiosta.

Kaksi lääketieteen opiskelijaa oli kirjoittanut ammattimaiselta vaikuttaneita analyyseja eri yhtiöistä. Analyyseja oli jaettu sosiaalisessa mediassa, jossa ne saivat laajaa näkyvyyttä.

Kirjoittajat jättivät kuitenkin kertomatta, että heillä oli mittavia omistuksia yhtiöissä, joita he olivat analysoineet.

Kirjoitusten perustella yhtiöiden kurssit lähtivät nousuun ja kirjoittajat myivät omistamansa osakkeet huomattavalla voitolla.

Ruotsissa ilmi tullut tapaus on herättänyt keskustelua myös Suomessa.

Sijoittamiseen ja raha-asioihin keskittyvän Salkunrakentaja.fi -sivuston päätoimittaja Jorma Erkkilä suhtautuu epäilevästi siihen, että yksittäinen bloggaaja voisi vaikuttaa jonkin yhtiön pörssikurssin kehitykseen.

–On vaikea kuvitella, että tällaista tapahtuisi kovin usein. Ruotsin-tapauksesta pitää muistaa, että kyse oli massiivisesta toiminnasta, jota tehtiin useilta eri käyttäjätileiltä. On vaikea uskoa sitä, että yksittäisen bloggaajan kirjoituksilla olisi suoria vaikutuksia osakekurssien kehitykseen, Erkkilä sanoo.

Hän kuitenkin itse kehottaa suhtautumaan terveen kriittisesti sijoitusblogien sisältöihin.

–Sijoittamisen nyrkkisääntö on se, ettei koskaan pidä sijoittaa, jos johtopäätöksiä ei ole tehnyt itse. On huuhaata väittää, että aktiivinen sijoittaminen suoraan osakkeisiin olisi helppoa. Sijoitusten tekeminen yksittäisen blogin perusteella on vaarallista, hän sanoo.