Siitepölyn aiheuttamista oireista kärsii miljoona suomalaista, mutta vain 7 000 saa siedätyshoitoa

Telakoilla ei ole koettu vastaavaa - yli sata risteilijää tilauksessa. Meyer Turku luovuttaa seuraavan laivan tiistaina.

Laivanrakennuksen historiassa ei ole koettu koskaan mitään vastaavaa kuin nykytilanne. Telakoilla on tilauksessa yli sata risteilijää. Syynä paksuihin tilauskirjoihin on ennen kaikkea se, että risteilyala on kasvanut ja menestynyt taloudellisesti erittäin hyvin viime vuodet. Maailman toiseksi suurimman risteilyvarustamon, Royal Caribbeanin varatoimitusjohtaja Harri Kulovaara pitää todennäköisenä, että kasvu jatkuu. Kulovaaran mukaan mitään seinää ei tule vastaan sadan uuden laivan jälkeen. Lue lisää