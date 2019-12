Siikajoella kahden henkilöauton kolari – seitsemän ihmistä vietiin hoitoon

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen tapahtumat Oulussa eivät johda syytteeseen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä tapahtui vaalilain vastainen menettely Oulun pääkirjastossa 9. huhtikuuta 2019. Syyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä kahden vaalitoimitsijan syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta on pitänyt heidän syyllisyyttään rikokseen vähäisenä. Syyttäjälaitoksen mukaan asiassa on siten jätetty syytteet nostamatta. Lue lisää