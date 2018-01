Showmeininki loistaa poissaolollaan: politiikan asiantuntijat ihmettelevät vaisua vaalikampanjointia

Presidentinvaaliehdokkaat ovat pelanneet tänä vuonna varman päälle. Torstai-iltana nähty viimeinen vaalitentti ei tuottanut yllätyksiä.

Kaksitoista vuotta sitten presidentinvaaliehdokkaat kampanjoivat täysissä jäähalleissa. Tällä kertaa kaikki on ollut toisin – yllättävää on ollut ainoastaan Matti Vanhasen (kesk.) vaaliämpäri.

–Kun itse olin hommissa Tarja] Halosen kakkoskampanjassa, tyypillinen vaalitilaisuus oli jäähallissa tai todella suuressa monitoimihallissa. Silloin paikalla oli tuhansia ihmisiä, ja Suomen kuuluisimmat tähdet olivat liputtamassa omien ehdokkaidensa puolesta, kertoo politiikan asiantuntija Markus J. Jääskeläinen .

Jääskeläinen on pitkän linjan sosiaalidemokraatti ja presidentti Tarja Halosen entinen kampanjapäällikkö. Hänen mielestään nykyiset ehdokkaat ovat olleet tasapaksuja, eikä kukaan ole ottanut lausunnoissaan turhia riskejä.

–Aikoinaan showmeininkiä oli aika paljon, nythän se on puuttunut kokonaan. Vaalitilaisuudet ovat olleet pieniä, ja oikeastaan vain sitä, että jalkaudutaan ihmisten pariin ostoskeskuksiin. Ehkä vaaleista on puuttunut nyt sellainen hypetys, jota on aikaisemmin ollut.

Jääskeläisen mukaan syy voi olla esimerkiksi siinä, että vaalirahoituskohujen myötä yritykset eivät enää tarjoudu sponsoreiksi yhtä innokkaasti, ja siksi kampanjointiin ei ole samalla tavalla rahaa.

Toisaalta tilanteeseen vaikuttaa varmasti myös istuvan presidentin Sauli Niinistön ylivoima. Niinistö on koko kampanjan ajan nauttinut yli 60 prosentin kannatuksesta, ja eilen torstaina ennen Ylen vaalitenttiä tehdyn mittauksen mukaan Niinistön kannatus oli 63 prosentissa.

–On ilman muuta selvää, että istuvana presidenttinä Niinistöllä on ollut etulyöntiasema. Toinen juttu on se, että häneltä on puuttunut selvä haastaja. Nyt paras haastaja on päässyt vain noin 14 prosentin kannatukseen, Jääskeläinen toteaa.

Samaa mieltä on myös politiikan kommentaattori ja viestintäkonsultti Jussi Lähde .

–Se, että Niinistöä ei ole kyetty horjuttamaan, johtuu siitä, että hänellä on tenttitilanteissa titaaninhenkinen yliote. Se on tapa, jolla Niinistö katsoo ja miten hän istuu. Siihen liittyy sellainen katujätkämäinen haasto, jolla hän dominoi. Kaikki myös tietävät, että Niinistöllä on Niinistön muisti, ja siksi muut ehdokkaat ovat olleet henkisesti nujerrettuja koko kampanjan ajan.

Jaarittelua ja kansalaisten ajan haaskausta

Ahde ei säästele sanojaan muidenkaan presidenttiehdokkaiden suhteen. Aikoinaan presidentti Martti Ahtisaaren kampanjan viestintätuottajana toiminut Lähde on sitä mieltä, että ehdokkaat ovat törkeästi haaskanneet kansalaisten aikaa.

Lähteen kehittämän laskukaavan mukaan erilaisissa keskusteluissa ja tenteissä on jauhettu turhaa löpinää yhteensä sadan vuoden edestä.

Erityisen paljon Lähdettä on turhauttanut ehdokkaiden jahkailu Nato-kysymyksessä, mikä nähtiin myös torstai-illan viimeisessä vaalitentissä.

–Jos ehdokas ei vastaa kysymykseen, hänen pitäisi poistua paikalta. Ei yksinkertaisesti voi jättää vastaamatta. Tai sitten voi sanoa, että ei vastaa, jolloin muille jää aikaa vastata kysymyksiin, joista keskustellaan.

Lähde viittaa kommentillaan Ylen vaalitentissä esitettyyn kuvitteelliseen tilanteeseen, jossa pohdittiin, mitä Suomi tekee, jos Ruotsi liittyy Natoon. Lähteen mukaan jokaisen ehdokkaan olisi pitänyt selkeästi ilmaista kantansa sen sijaan, että käytti lähetysaikaa toteamalla itsestäänselvyyksiä.

Seuraavia vaaleja ajatellen Lähteellä onkin ehdokkaille ja keskustelunvetäjille ehdotus: yksi teema jokaista tenttiä kohden.

–Puhutaan tunti tai kaksi tuntia vaikkapa Venäjästä, niin että kaikki tietävät sen etukäteen. Sitten keskustellaan toinen tentti toisesta aiheesta ja niin edelleen. Ehkä tällä tavalla keskusteluihin viitsittäisiin oikeasti valmistautua.

Räväkkyys puuttuu

Suorien vastauksien lisäksi asiantuntijat olisivat kaivanneet vaalitentteihin lisää väriä. Markus J. Jääskeläisen mukaan ehdokkaiden linjat olivat hyvin yhteneviä, ja moni tuntui pelaavan varman päälle.

–Varsinkin alussa kukaan ei oikein löytänyt eriäviä mielipiteitä istuvan presidentin kanssa. Ensimmäiset keskustelut olivat tosi värittömiä, hajuttomia ja mauttomia. Esimerkiksi [Pekka] Haaviston kampanja on ollut hyvin erikoinen, kun vertaa edellisiin vaaleihin. Nyt Haavisto on ollut hyvin valtiomiesmäinen, kuin kloonattu Niinistö.

Jääskeläisen mukaan kuulijan ja katsojan kannalta on kuitenkin ollut miellyttävää, että näissä vaaleissa ehdokkaat ovat kuunnelleet keskustelutilaisuuksissa toisiaan ja antaneet kunkin puhua omalla vuorollaan.

–Puolueiden puheenjohtajat voisivat ottaa tästä mallia seuraavia eduskuntavaaleja varten, Jääskeläinen summaa.