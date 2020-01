Selkeä sää lupaa pakkasia – Etelä-Karjalan pelastuslaitos varoittaa heikoista jäistä

Taksilakiin on tulossa viilauksia, mutta taksien määrää ja matkojen hintoja ei aiota rajoittaa

Taksilakiin on luvassa viilauksia pikaisella aikataululla, mutta paluuta vanhaan hintoja sekä taksien määrää ja paikkaa säädelleeseen aikaan ei ole tulossa. Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin, Verohallinnon ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitykset siitä, millaisia vaikutuksia taksilainuudistuksella on ollut ja millaisia muutoksia pitäisi tehdä. Lue lisää