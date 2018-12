Seitsemän vangittu Oulussa epäiltyinä törkeistä seksuaalirikoksista – uhri on alaikäinen

Yli 100 000 suomalaislasta elää köyhässä perheessä – tällaista arkea diakoni näkee vastaanotollaan, jonne asiakas voi tulla mukanaan muovipussillinen maksamattomia laskuja

Diakoni Paula Sirviön mielestä lapsiperheiden köyhyys on huolestuttavaa. Köyhyyttä ei hänen mukaansa kuitenkaan paikata harkinnanvaraisella lapsilisällä, jota pääministeri on esittänyt. "Köyhyyden korjaaminen rahalla on loputon suo, kuin hölmöläisten peiton jatkamista." Sirviö on työssään törmännyt tapauksiin, joissa asiakas tulee vastaanotolle mukanaan muovipussillinen maksamattomia laskuja. Lue lisää