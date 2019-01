Seinäjoen Ravikeskuksen ilmettä kohennetaan isolla remontilla tänä vuonna – koko alueen toimintaa mietitään uudelleen Kuninkuusravien jälkeen

Seinäjoen Ravikeskuksen ravikatsomossa tehdään vuoden 2019 aikana isot saneeraukset sekä julkisivulle että vesikatolle. Julkisivua kohennetaan erityisesti vuoden 2020 Kuninkuusraveja silmällä pitäen, mutta työ jatkuu festivaalin jälkeen: silloin mietitään uudelleen koko alueen maankäyttö ja toiminta.

Ravikatsomon julkisivut saavat yhtenäisen värisävyn, ja korkean osan julkisivu verhotaan peltikaseteilla. Vanha huopakate uusitaan keväällä omana urakkanaan.

Remontin kokonaiskustannusten on arvioitu nousevan noin 350 000 euroon. Katto- ja julkisivutöiden lisäksi kustannuksissa on varauduttu tekemään talotekniikkaan energiatehokkuutta, käytettävyyttä ja viihtyvyyttä parantavia muutoksia. Katto- ja julkisivu-urakoiden tekijäksi on valittu tarjousten perusteella Pohjanmaan Rakennuspelti Oy Seinäjoelta.

Tämän lisäksi tallialueelle rakennetaan uusi valjastuskatos. Ravikeskuksen tiedotteen mukaan myös yleisöalueelle ja katsomotiloihin tehdään muutoksia.

Seinäjoella järjestetään raviurheilun suurtapahtuma Kuninkuusravit vuonna 2020.

– Ravikeskuksemme tarvitsee uudistamista sekä tulevia Kuninkuusraveja varten että myös osana koko alueen kehittämistä. Seinäjoki haluaa turvata ravitoiminnan tulevaisuuden ja Seinäjoen raviradan aseman yhtenä Suomen keskusradoista, sanoo Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Erkki Valtamäki tiedotteessa.

Kehittäminen ei kaupungin mukaan pysähdy Kuninkuusraveihin. Tapahtuman jälkeen uudistaminen jatkuu koko alueen maankäytön ja toiminnan kehittämisellä. Seinäjoen kaupungin tiedotteen mukaan kehitystyön tavoitteena on alueen käytön lisääminen ja toiminnan monipuolistaminen niin, että raviurheilu kuitenkin pysyy alueen keskeisenä toimintana.