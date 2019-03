Se on siinä: Soini jättää eduskunnan – Ulkoministeri arvoituksellinen viikonlopun haastattelussa: "En ole toimetonna"

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei ole ehdolla eduskuntaan.

Hetki sitten julkistettu bloki kertoo päätöksestä.

–Kaikkeni annoin ja paljon sain. Jokainen elämäni päivä, kuukausi ja vuosi ovat olleet minulle hyväksi. Päivät olen tarvinnut saavuttaakseni tämän elämänkokemuksen, hän kirjoittaa.

Soini jatkaa, että hänellä on ollut luottamusta, asemavaltaa.

–Asemavalta on kaikissa vaaleissa ja valinnoissa minulle äänillä annettu. Kiitos vaalien ja puoluekokouksien valitsijoille, tukijoilleni ja äänestäjilleni.

Hän muistuttaa tehneensä julkista työtä kolme vuosikymmentä.

–Asemavalta jää luottamustoimissa sille työpöydälle, jonka ääressä on työnsä tehnyt. Tämä on määräaikaista.

Soini sanoo uskovansa, että hänen elämänsä paras päivä on vielä edessä.

–En osaa ajatella, että se olisi jo mennyt. Monet kilvoitukset olen läpi käynyt. Uskoni säilyttänyt. En ole ehdolla eduskuntavaaleissa.

Ulkoministeri kertoo vielä, että hän aikoo auttaa sinisiä ehdokkaita vaalityössä.

Päätöstä odoteltiin

Soini kertoi viikonvaihteessa Lännen Median haastattelussa tehneensä päätöksen jonkin aika sitten.

Soinin ilmoitusta hänen jatkostaan on odotettu jo moneen otteeseen. Loppusyksystä ulkoministeri kertoi, että joulutauolla on aikaa pitää palaveria perheen kanssa ja miettiä sitä, jatkaako vai jättääkö politiikka.

Ei tullut päätöstä joulutauon jälkeen, eikä vielä tammi-helmikuussakaan, mutta maaliskuun viidentenä päivänä kylläkin. Kevään korvalla, aivan kuten kaksi vuotta sitten, jolloin hän kertoi luopuvansa puolueen puheenjohtajuudesta.

Päivä 5.3 valikoitui sen takia, että silloin menevät eduskuntavaalien ehdokaslistat kiinni.

Puoliso taustalla

Soinin päätökseen vaikutti vahvasti Tiina-puoliso.

–Mulla on se tyyli, etten välttämättä kauheasti kuuntele muiden neuvoja, mutta vaimoani kuuntelen. Hän on viisas ihminen, Soini kertoi haastattelussa.

Sininen tulevaisuus ei voi paistatella gallup-suosiossa, mutta Soini ei vähästä hätkähdä. Alma Median tuoreessa gallupissa sinisillä oli hiukan nostetta. Siniset olivat ainoa kannatustaan kasvattanut hallituspuolue. Sen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä viime marraskuun tasolle 2,3 prosenttiin.

–Saamme muutamia kansanedustajia. Suurin osa kansasta tekee päätöksen vasta lähellä vaaleja, Soini pohti.

Soini kertoi viime kesänä, miten hänet edelleen mielletään perussuomalaiseksi.

Käykö näin edelleen?

–Yhtenään. Minulla on ollut monta vuotta kolumni Maaseudun tulevaisuudessa. Väitän, että sen myötä kannatusta on mennyt paljon perussuomalaisten laariin, eikä sinisten.

Eduskunnassa luopuu suuri joukko pitkän linjan veteraanipoliitikkoja. Moni sanoo, että politiikasta on tullut lyhytjänteistä ja nykivää.

Soini allekirjoittaa kehityksen ja listaa joukkoon vielä tahallaan väärinymmärtämisen.

–Tiedonvälitys on nopeaa, mutta politiikka on väistämättä hidasta. Tämä on ristiriita ja se vahvistuu koko ajan. Politiikasta tiedotetaan nopeasti ja lyhyesti, mutta aikaansaannos on hidasta. Toimittajien pitäisi kirjoittaa politiikasta, mutta nyt he kirjoittavat uutisia toisensa twiiteistä.

Mitä pitkän poliitiikkouran jälkeen?

Soini totesi haastattelussa, ettei hänen tyyppinen ihminen ole toimetonna. Enempää hän ei suostunut avaamaan mahdollisia työtarjouksiaan.