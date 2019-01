Sdp:n varapuheenjohtaja Sanna Marin Rinteen sairauslomasta: "Kyse on muutamasta viikosta, joten en dramatisoi tilannetta"

Sdp:n varapuheenjohtajan Sanna Marinin viikkokalenteriin tuli tänään kaksi uutta merkintää, kun selvisi, että puheenjohtaja Antti Rinteen sairausloma jatkuu kuun loppuun.

Ensimmäiseksi Marin toimii Rinteen sijaisena Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton MTK:n ja Maaseudun Tulevaisuuden puheenjohtajapaneelissa keskiviikkona.

Torstaina hän osallistuu terveyspolitiikkaa käsittelevään vaalitenttiin Lääkäripäivillä Messukeskuksessa Helsingissä. Mukana on gallupien perusteella neljän suurimman puolueen johtohenkilöitä.

–Torstai-iltana on puoluejohdon kokous, joka oli sovittu jo aiemmin ennen tietoa Rinteen sairauslomasta. Varmasti katsomme kalentereita ja selvitämme, kuka voi ottaa hoitaakseen kunkin hänelle sovitun tilaisuuden. Tavoitteenamme on, että puoluejohdosta tai ainakin kansanedustajista joku toimii hänen sijaisenaan, Sanna Marin kuvailee.

Marin muistuttaa, että puolueen puheenjohtajalla on paneelikeskustelujen lisäksi myös monia muita tilaisuuksia kalenterissaan.

Sdp avaa eduskuntavaalikampanjansa 26. tammikuuta Helsingissä. Sanna Marinin mielestä Rinteen sairauslomalla ei ole vaikutusta vaalikampanjointiin.

–Toivomme että hän paranee pikaisesti ja pääsee matkustamaan takaisin kotimaahan. On kuitenkin kyse vain muutamasta viikosta, joten en dramatisoi tilannetta, hän sanoo.

Keuhkokuume estää lentomatkan Espanjasta Suomeen

Sdp tiedotti maanantaina iltapäivällä, että puheenjohtaja Antti Rinne on sairauslomalla tammikuun ajan.

Rinteen vointi on parantunut, ja hänen arvioidaan palaavan töihin helmikuun alussa.

Antti Rinne joutui joulun aikaan sairaalahoitoon keuhkokuumeen vuoksi Espanjan lomamatkallaan. Myös Rinteen puoliso Heta Ravolainen-Rinne on edelleen sairaalahoidossa.

Toipuminen keuhkokuumeesta estää toistaiseksi puheenjohtaja Rinteen lentomatkustamisen. Sen takia Rinne ja hänen puolisonsa joutuvat jatkamaan toipumistaan Espanjassa, kunnes he ovat matkustuskuntoisia.

–Vointi on parempaan päin, mutta jokainen tietää, ettei keuhkokuume ole leikin asia eikä pikku juttu. Siihen on annettava tarvittava aika toipua. Heillä molemmilla on laadukas ja hyvä hoito, jonka myötä he pääsevät sitten matkustuskuntoon, sanoo Antti Rinteen viestintävastaava Dimitri Qvintus.