SDP:n ja kokoomuksen hallitustunnustelu jatkuu aamulla – "Kaikki on edelleen auki"

HELSINKI

SDP:n ja kokoomuksen hallitustunnustelu jatkuu huomenna aamulla kello 10. Neuvottelut kestivät tänään kolmisen tuntia, mutta yhteistä säveltä ei löytynyt. Hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) mukaan kaikki on edelleen auki. Hän sanoo, ettei illan keskusteluissa selvinnyt, onko puolueiden mahdollista lähteä rakentamaan hallitusta yhdessä.

Suurimmat erimielisyydet SDP:n ja kokoomuksen välillä ovat edelleen talous- ja työllisyyspolitiikan linjoista.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi illan keskustelun olleen erittäin hyvää ja sinänsä tiukkaa, mutta valmista ei tullut.

– Koen, että paljon on edelleen asioita erityisesti siellä talous-, työllisyys- ja veropolitiikan puolella, mistä pitää vielä keskustella.

Hän sanoo kokoomuksen olevan edelleen valmis hallitusneuvotteluihin, mutta se edellyttää yhteistä ymmärrystä siitä, mille pohjalle varsinaista hallitusohjelmaa lähdetään neuvottelemaan.

– Henki on ollut rakentava, mutta selkeästi on asioita, jotka vaativat vielä selvennystä. Jatketaan huomenna ja katsotaan, mikä on tilanne.

Sinipuna vai kansanrintama?

Hallitusratkaisu kuumotti maanantaina eduskunnassa, mutta se, miltä pohjalta hallitusneuvotteluihin lopulta lähdetään, selvinnee alkuperäisen aikataulun mukaisesti tiistaina.

Näin ainakin hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) edelleen maanantaina uskoi, vaikka SDP:n ja kokoomuksen neuvottelut venyivät iltamyöhään.

Yleisimmät veikkaukset hallituspohjaksi ovat matkan varrella olleet SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva sinipuna ja kansanrintama, jossa suurimmat puolueet olisivat SDP ja keskusta.

Illalla näytti siltä, että ainakaan ihan helpolla ei yhteistä säveltä kokoomuksen kanssa löytynyt.

– Täytyy sanoa, että joidenkin puolueiden kanssa on ollut helpompi saavuttaa näkemys siitä, että jatketaanko vai ei, Rinne sanoi kokoomuksen kanssa käydyn neuvonpidon välillä.

Kannatuskysely heikko keskustalle

Keskustassa hallitusovea on pidetty vain raollaan rökälevaalitappion jälkeen, mutta kansanrintaman osakkeet ovat tuntuneet silti olleen nousussa viime päivinä. Maanantaiset Helsingin Sanomien kannatuskyselyn heikot luvut keskustalle voivat kuitenkin osaltaan syödä hallitushaluja puolueessa. Jos näin on, alkuperäisen ennakkosuosikin sinipunan osakkeet nousevat.

Muiden puolueiden kanssa SDP:n sunnuntaina ja maanantaina käymät keskustelut kestivät aika tarkalleen tunnin, RKP:n kanssa vajaan tunnin.

Rinteen mukaan maanantaina näytti siltä, että muiden puolueiden kanssa ei ole enää tarvetta lisäkeskusteluille. Hän korosti, ettei ole menettänyt toiveikkuuttaan kokoomuksenkaan kanssa.

– Kysymys on siitä, löytyykö yhteisiä näkemyksiä niin paljon, että voidaan lähteä rakentamaan yhteistä hallitusohjelmaa. Sitä me nyt pyrimme kokoomuksen kanssa selvittämään, että onko meillä edellytyksiä. Muiden osalta näyttää tällä hetkellä selvältä, että tiedämme jo konkreettiset näkökulmat.

"Sen tietää varmasti ainoastaan yksi henkilö"

Molemmissa päällimmäisissä hallituspohjavaihtoehdoissa olisi todennäköisesti mukana vihreät.

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan ilmastokysymyksistä puhuttiin laajasti vihreiden ja SDP:n tapaamisessa. Haavisto vastasi näin, kun häneltä kysyttiin, oliko Kemin tehdashankkeen ilmastovaikutuksista ollut keskustelua.

Viime viikkojen keskustelun metsien hakkuista on ennakoitu nousevan esille hallitustunnusteluissa ja hallitusneuvotteluissa.

Vihreiden ohella RKP on todennäköinen hallituspuolue. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kuitenkin toppuutteli, ettei minkään puolueen kannata ottaa hallitukseen menoa itsestään selvyytenä, vaan kokonaisuus varmasti ratkaisee.

– Sen tietää varmasti ainoastaan yksi henkilö tällä hetkellä, ja hän on Antti Rinne, mutta otetaan asia kerrallaan, tunti kerrallaan ja päivä kerrallaan, Henriksson sanoi tapaamisen jälkeen.