SDP:n Haatainen jää kauaksi Lipposen lukemista, jos kovaa loppukiriä ei synny

Kuusi vuotta sitten entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Paavo Lipponen sai presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella 6,7 prosenttia äänistä. Tulosta pidettiin aikanaan kehnona SDP:lle.

Nyt SDP:n ehdokas Tuula Haatainen olisi saamassa Yleisradion torstaina julkistaman mielipidemittauksen mukaan kaksi prosenttia äänistä eli paljon vähemmän kuin Lipponen.

Ylen teettämä tutkimus toteutettiin 17.–23. tammikuuta. Otoskoko oli 1 422 vastaajaa, jotka ovat 18–79 -vuotiaita.

Esimerkiksi Turun yliopiston Eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Lännen Medialle (LM 24.1.), että SDP:ssä voitaisiin olla tyytyväisiä, jos Haatainen ylittäisi Lipposen lukemat. Näin ei ole nyt käymässä ilman kovaa loppukiriä.

Vaalien lähtöasetelmat ovat olleet toki poikkeukselliset, koska istuva presidentti Sauli Niinistö on korkeassa suosiossa. Ylen mittauksen mukaan 60 prosenttia SDP:n kannattajista on Niinistön takana ja vain 16 prosenttia Haataisen kannalla.

–Luvut ovat osoitus siitä, että liikeuskollisuus on rapautunut. Voimattomuuden tunnetta tästä syntyy. Nämä ovat tosin hirmuisen poikkeukselliset vaalit, kun monet tuntuvat haluavan perinteistä ulko- ja turvallisuuspoliittista johtajuutta, pohtii sosiaalidemokraattisen ajatushautomon, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.

Naapurillakin vaikeata

Presidentinvaalit ovat korostuneesti henkilövaalit. Majander ei usko, että mahdollinen heikko tulos näissä vaaleissa säteilisi SDP:n kannatukseen jatkossa.

–Mutta ei tästä potkua uuteen tulemiseenkaan tule. Se myös pehmentää paljon, että naapurissa, toisella perinteisellä kansanpuolueella keskustalla ei mene näissä vaaleissa paljon paremmin, Majander miettii.

Haataisen kampanjassa on korostettu feminististä ulkopolitiikkaa, joka tarkoittaa esimerkiksi kehitysapua, kurjuuden vähentämistä, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Kampanja on näin ollut lähellä sosialidemokraattisia arvoja.

–Haataisen päälle kannatuslukuja ei voi kaataa. Hän on kantanut erinomaisesti ehdokkuutta koko kampanjan ajan, tehnyt paljon töitä, kasvanut kampanjan aikana ja saanut kiitosta esiintymisestään. Jälkiarvioinneissa saatetaan kriittisesti keskustella siitä, onko onnistuttu avartamaan kuvaa sosialidemokraattisesta liikkeestä. Harvat ovat haaveilleet presidentin paikasta. Kampanjoissa on kyse muustakin kuin valituksi tulemisesta, Majander kertoo.

Haataisen kampanjapäällikkö Jenny Suominen kertoo, että Haatainen hakee loppukiriä viimeisinä päivinä kampanjoimalla erityisesti Lounais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla.

–Olemme tehneet kampanjaa gallupeja katsomatta. Meillä ei ole myöskään ollut mitään prosenttitavoitetta kannatukselle, Suominen sanoo.

Muillakin kirittävää

Myös monien muiden puolueiden ehdokkailla on vaikeuksia päästä samoilla lukemille kuin oman puolueen ehdokas viime vaaleissa. Kuusi vuotta sitten keskustan ehdokkaan ollut Paavo Väyrynen sai 17,5 prosenttia äänistä, mutta Matti Vanhasen kannatusprosentti on Ylen mittauksessa neljä. Valitsijayhdistyksen Väyrynen on nyt kuudessa prosentissa.

Vihreiden Pekka Haavisto sai kuusi vuotta sitten 1. kierroksella 18,8 prosenttia äänistä ja on nyt Ylen gallupissa 14 prosentissa.

Vasemmistoliiton Merja Kyllösen 4 prosentin kannatus on lähellä Paavo Arhinmäen 5,5 prosentin äänisaalista 2012.

Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren kuuden prosentin kannatus on hieman jäljessä Timo Soinin yhdeksän prosentin äänisaaliista 2012. Puolueen hajoamisen jälkeen pudotus ei välttämättä ole suuri yllätys.

Rkp:n Nils Torvaldsin kahden prosentin kannatus on hyvin lähellä Eva Biaudetin 2,7 prosentin ääniosuutta.

Kokoomuksen Sauli Niinistö keräsi kuusi vuotta sitten 1. kierroksella 37 prosenttia äänistä. Ylen gallupissa kansanliikkeen Niinistö on 63 prosentissa.