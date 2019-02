SDP haluaa Suomeen vanhusasiamiehen, joka valvoisi vanhusten kohtelua laitoksissa – puolue uskoo, että asialle löytyy nyt poliittista tahtoa

Puutalo palaa Uudessakaupungissa, eikä palo ole vielä hallinnassa – Kaksi on kuollut ja kaksi loukkaantunut

Uudessakaupungissa palaa keskeisellä paikalla puutalo. Tulipalossa on menetetty kaksi ihmishenkeä. Lisäksi yksi ihminen on loukkaantunut vakavasti ja toinen lievemmin. Heidän lisäkseen talosta on evakuoitu kahdeksan henkilöä. Lue lisää