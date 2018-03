Savon Sanomat: Tulli paljasti 178 miljoonan euron arvoisen salakuljetusten sarjan

"Varoituksista ei luovuta ihan hevillä" – ajokeli on nyt huono tai erittäin huono lähes koko maassa

Raskaalla liikenteellä on ollut vaikeuksia etenkin Keski-Suomessa ja Pirkanmaan pohjoisosissa, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta. Suuremmilta onnettomuuksilta on kuitenkin vältytty, vaikka ajokeli on huono tai erittäin huono lähes koko maassa. Lue lisää