Saunapäivä kutsuu löylyihin ympäri maata – Tampereella kylpytakissa pääsee matkustamaan ilmaiseksi busseissa

TAMPERE

Koko kesän kestänyt Saunapäivä-kampanja huipentuu tänään. Ylen luotsaamassa Saunapäivässä koko Suomi voi saunoa yhdessä ja avata kotisaunansakin tuntemattomille.

Ylen mukaan päivän tarkoituksena on juhlistaa suomalaista saunomiskulttuuria. Suomen saunaseura kertoo, että saunominen on nostettu Suomen ensimmäiseksi ehdokkaaksi Unescon kansainväliseen aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon, mikä on Ylen Saunapäivän tuottajan mukaan yksi syy juhlistaa perinteistä suomalaista kylpemiskulttuuria.

– Juhlistamme saunaa juuri nyt, koska yleiset saunat ja yhdessä saunominen ovat kovassa nousussa, tuottaja Tiina Klemettilä sanoo tapahtuman sivuilla.

Päivään osallistuu saunoja ympäri maata. Saunakarta n mukaan pohjoisin sauna löytyy Nuorgamista ja eteläisimmät Hangosta. Monissa kaupungeissa ja kunnissa mukana on useita saunoja, mikä mahdollistaa saunahyppelyn. Ylen mukaan mukana on muun muassa Rajavartioston ja yhdistysten saunoja sekä kotisaunoja.

Saunapäivän ohjelma huipentuu Tampereen Ratinan alueella. Tampere on aikaisemmin valittu maailman saunapääkaupungiksi. Yle uutisoi aikaisemmin, että tänään Tampereen paikallisbusseissa saa matkustaa ilmaiseksi kello 14–22.30, jos on pukeutunut kylpytakkiin. Takin alta pitäisi löytyä vähintäänkin uima-asu.