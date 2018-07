Sarjakuristajana tunnettu Michael Penttilä on ilmoittanut tyytymättömyytensä murhatuomioon – valitus jätettävä elokuussa

HS-gallup: SDP:n kannatus on noussut edelleen

SDP:n kannatus on Helsingin Sanomien kyselyssä noussut ylimmilleen yli kahteen vuoteen. Mielipidemittauksessa SDP keräsi 22,1 prosentin kannatuksen. SDP on pitänyt HS:n kyselyissä kärkisijaa hallussaan huhtikuusta lähtien. Yhtä korkealla puolueen kannatus on ollut viimeksi toukokuussa 2016. Lue lisää