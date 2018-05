Sarjakuristaja vangittiin murhasta epäiltynä: Poliisi epäilee hänen olleen yhteydessä useisiin naisiin

HELSINKI

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen 13. huhtikuuta. Syytteen nostamisen määräpäivä on 3. heinäkuuta.

Helsingin käräjäoikeus päätti vangita sarjakuristajana tunnetun Michael Penttilän keskiviikkona. Hänet vangittiin murhasta epäiltynä todennäköisin syin. Syytteen nostamisen määräpäivä on 3. heinäkuuta.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth kertoi lehdistölle vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen, että esitutkinta on määrä saada valmiiksi heinäkuun alkuun mennessä.

Varsinainen vangitsemisoikeudenkäynti alkoi iltapäivällä kello 14.30. Istunto käytiin suljetuin ovin poliisin pyynnöstä, ja oikeuden puheenjohtaja oli kieltänyt kuvaamasta oikeudenkäynnin alussa. Lehdistö pääsi sisään vain hetkeksi ennen istunnon alkua ja päätöksen kuulemisen ajaksi.

Penttilää epäillään 52-vuotiaan naisen surmaamisesta Helsingin Kalliossa sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, ja rikoksen epäillään tapahtuneen jo perjantaina 13. huhtikuuta. Naisen ruumis löytyi perjantaina 4. toukokuuta, sen jälkeen, kun naapurit olivat valittaneet asunnosta tullutta hajua ja huoltomies tarkastanut huoneiston.

Rikos tapahtui Vaasankadulla.

Kanth kertoi, että Penttilän epäillään olleen useaan naiseen yhteydessä sen jälkeen, kun hän on ollut heinäkuusta 2017 lähtien vapaalla jalalla. Poliisi pyytää näitä naisia ottamaan yhteyttä poliisiin.

–Tarkoitus on selvittää, onko Penttilä vapautumisensa jälkeen syyllistynyt sellaisiin rikoksiin tai rikoksen yrityksiin, joista poliisilla ei ole vielä tietoa, Kanth sanoi.

Hän ei tarkentanut sitä, kuinka monen naisen kanssa Penttilän epäillään olleen yhteydessä. Hän ei myöskään ottanut kantaa siihen, miten 52-vuotias nainen oli surmattu.

Esiintyi oikeudessa rauhallisesti

Michael Penttilä saapui vangitsemisistuntoon yllään harmaa t-paita ja harmaat kangashousut. Hän esiintyi oikeudessa rauhallisena. Penttilä on poliisin mukaan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen, ja hän vastusti vangitsemisvaatimusta.

Rikosylikomisario Jari Koski Helsingin poliisista tiedotti tiistaina, että tutkintanimikkeenä on tällä hetkellä murha, koska poliisin näkemyksen mukaan henkirikos olisi tehty vakaasti harkiten ja tekoa voi kokonaisuudessaan pitää törkeänä. Kanth vahvisti tämän keskiviikkona.

Poliisi alkoi epäillä henkirikosta oikeuslääketieteellisen tutkimuksen jälkeen ja otti Penttilän kiinni viime sunnuntaina, pari päivää sen jälkeen, kun ruumis oli Kallion kaupunginosasta löydetty.

–Tällä kertaa asiat lähtivät nopeasti etenemään, Kanth kuvaili esitutkinnan alkuvaihetta.

Poliisin mukaan hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Poliisi ei Kosken mukaan epäile tässä vaiheessa, että rikokseen liittyisi muita ihmisiä.

Odotti hovioikeuden ratkaisua

Penttilä on tuomittu useista henki- ja seksuaalirikoksista 1980-luvun puolestavälistä lähtien, ja hän on ollut elämästään pitkiä jaksoja vankilassa. Sarjakuristaja-lisänimi on tullut siitä, että hän on kuristanut useat uhreistaan kuoliaiksi.

Helsingin hovioikeus arvioi parhaillaan valitusta, joka koskee Helsingin käräjäoikeuden tekemää, Penttilään liittyvää ratkaisua heinäkuussa 2017. Hän oli syytettynä törkeästä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, mutta käräjäoikeus vapautti hänet syytteestä näytön puuttuessa.

Syyttäjä ja asianomistajat valittivat syksyllä 2017 päätöksestä, ja samalla syyttäjä vaati Penttilää vangittavaksi jatkamisvaaran vuoksi. Helsingin hovioikeus kuitenkin katsoi, ettei edellytyksiä vangittuna pitämiselle ollut, koska syyttäjällä ei ollut esittää kyseiseen tapaukseen liittyviä uusia seikkoja vangitsemisvaatimuksen tueksi.

Kyseistä tapausta käsiteltiin hovioikeudessa maaliskuussa 2018. Hovioikeus antanee asiassa ratkaisun lähiaikoina.