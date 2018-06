Sanoma ostaa enemmistön vaikeuksissa olleesta STT:stä – "Ei vielä turvattu, mutta nyt yhdellä äänellä annetaan suunta"

Polttoaineet sekoittanut ABC jälleen auki – yli sata autoa tankkasi väärää polttoainetta

Sotkamon ABC on saanut tietoonsa hieman yli sata tapausta, joissa autoihin on tankattu juhannuksen aikana väärää polttoainetta, kertoo Osuuskauppa Maakunnan toimialajohtaja Arto Mustonen STT:lle. Automaattiasema aukesi eilen illalla puoli kymmeneltä, ja tankkeihin on saatu järjestettyä oikeat polttoaineet. Lue lisää