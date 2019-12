Sanna Marinista on tulossa maailman nuorin pääministeri – "Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla"

HELSINKI

SDP:n puoluevaltuusto on valinnut puolueen pääministeriehdokkaaksi Sanna Marinin. Liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Marin voitti SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin äänin 32–29.

Eduskunnan on määrä äänestää uudesta pääministeristä tiistaina.

Marin kommentoi medialle heti valintansa jälkeen, että ensi töikseen pääministerinä hän kutsuu hallituspuolueet koolle ja käy tilanteen läpi.

– Meillä on paljon työtä tehtävänä luottamuksen rakentamiseksi. Meillä on kuitenkin yhteinen hallitusohjelma, johon olemme sitoutuneet. Se on se liima, joka hallitusta sitoo ja vie eteenpäin, Marin sanoi.

Tuleva pääministeri antoi kiitosta kilpakumppani Antti Lindtmanille ja sanoi arvostavansa sitä, että hän laittoi itsensä likoon. Hän sanoi allekirjoittavansa tämän sanat, joiden mukaan työtä jatketaan yhdessä.

Lindtman sanoi täpärästi päättyneen äänestyksen jälkeen tietävänsä nyt, miltä Mietaan Jussista (Juha Mieto) tuntui. Hän sanoi jatkavansa eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja antavansa Sanna Marinille täyden tukensa.

– Sanna, lämpimät onnittelut. Meillä oli muutaman päivän yhteinen rutistus ja puoluevaltuutetut ja kenttäväki ovat antaneet nyt sinulle luottamuksen ja vastuun, hän sanoi.

Seuraavaksi Marin vetäytyi tekemään esitystä puolueen muista ministerinimityksistä SDP:n puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän kanssa. Ministeriehdokkaista päätetään myöhemmin tänään puoluevaltuustossa.

Kunta- ja omistajaohjausministerin lisäksi tänään valitaan myös ainakin liikenne- ja viestintäministeri Marinin tilalle.

Marin puhui kuin pääministeri

Ennen puoluevaltuuston äänestystä pitämässään puheessa Marin kävi läpi tukalaa poliittista tilannetta.

– Työmarkkinatilanne on hyvin vaikea, huomenna satatuhatta ihmistä on lakossa. Ulkoministeriössä kuohuu. Hallituksen rivit on saatava suoriksi, luottamus ja toimintakyky on palautettava.

– Hyvät toverit, minä olen tilanteen tasalla, Marin vakuutti.

34-vuotiaasta Marinista on tulossa Suomen nuorin pääministeri ja kolmas naispääministeri. Helsingin Sanomien mukaan Marinista on tulossa myös maailman nuorin istuva pääministeri. Tällä hetkellä maailman nuorin istuva pääministeri on Ukrainan Oleksiy Hontsharuk. Hän oli elokuussa pääministeriksi tullessaan 35-vuotias.

Marin on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015. Puolueen varapuheenjohtajana Marin johti SDP:tä vaalikeväänä Antti Rinteen sairausloman ajan. Marin itse keräsi vaaleissa noin 19 000 ääntä Pirkanmaan vaalipiiristä.

– On hienoa, että tässä maassa on mahdollista, että sukupuolesta tai iästä riippumatta pätevimmät valitaan yhteiskunnan kovimpiin tehtäviin. Minä olen osoittanut kykyni. Joka kerta, Marin sanoi puheessaan.

Tuleva hallitus kasataan vanhalle pohjalle

Rinne tapasi tänään eduskuntaryhmien edustajat. Tapaamisten jälkeen hallitustunnustelija sanoi, että tuleva hallitus olisi muodostettavissa nykyiselle pohjalle ja täsmälleen samalla ohjelmalla.

Uutta hallitusta ryhtyvät siis muodostamaan SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

Varsinaiset hallitusneuvottelut käytiin tunnustelujen jälkeen tänään iltapäivällä. Kyse oli lähinnä muodollisuudesta, sillä neuvotteluihin osallistuvat puolueet olivat jo hallitustunnustelijalle antamissaan vastauksissa sitoutuneet vanhaan hallitusohjelmaan.

Neuvotteluissa puolueet sopivat jatkavansa yhteistyötä vanhan hallitusohjelman sekä jo tehtyjen päätösten pohjalta vailla muutoksia.