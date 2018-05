SAK torjuu Suomen Yrittäjien neuvon ohjata työntekijöitä Loimaan kassaan

Syyttäjä Turun puukkoiskusta: "Tulemme esittämään pelottelutarkoituksen toteen"

– Väitämme, että vastaajan tarkoitus on ollut aiheuttaa vakavaa pelkoa väestön keskuudessa. Terrori on yleisen kauhun aiheuttamista ihmisille, ja tarkoittaa muun muassa hirmuvaltaa. Rikosoikeudessa tämä käsitetään siten, että kyse on nimenomaan pelottelutarkoituksista, syyttäjä Sampsa Hakala kertoi tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Lue lisää