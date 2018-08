SAK:n pääekonomisti: Odotuksissa oleva työttömyysvakuutusmaksun aleneminen tekee kaavaillut veronkevennykset tarpeettomiksi

Kalixin kirkko avasi ovet sureville – tieto Kuopion bussionnettomuudesta järkytti pohjoisruotsalaisen pikkukaupungin

Kalixin näkyvin maamerkki on keskiaikainen kivikirkko, joka tervehtii tulijoita kaupungin ohittavan Eurooppatien varressa. Jos on koskaan edes ajanut kuntakeskuksen läpi, on nähnyt sen. Lue lisää