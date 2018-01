Sairaanhoitajat kokevat tekevänsä paljon muutakin kuin omaa työtään

Suomen Kuvalehti: Kittilän vs. kunnanjohtajan valinnasta valitettiin

Kittilän kunnanjohtajan viransijaisen valinnasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kertoo Suomen Kuvalehti. Lehden mukaan Sanna Ylinampan valinnasta vs. kunnanjohtajaksi on valittanut Harri Mattila, joka haki virkaa ja hävisi kunnanvaltuuston äänestyksessä joulukuussa Ylinampalle. Ylinampa sai 19 ääntä ja Mattila 8. Lue lisää