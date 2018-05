Sairaalan työntekijä katseli salaa 150 potilaan tietoja, luovutti miehelleen kahden potilaan yhteystiedot

Ylen selvitys: Huhtasaaren gradussa rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu

Perussuomalaisten kansanedustajan Laura Huhtasaaren pro gradu -työssä on rajusti enemmän plagiointia kuin on luultu, kertoo Svenska Ylen tekemä selvitys. Huhtasaaren yliopistotutkinnon lopputyössä on Ylen mukaan huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin Jyväskylän yliopiston tarkastuksessa tuli ilmi. Lue lisää