Sairaala toivoo rauhaa tuoreille vanhemmille – vauvalahjat presidenttiparille vasta kotiutumisen jälkeen

Vauvalahjojen toimittaminen osastolle olisi hankalaa. Naistenklinikka muistuttaa työrauhan merkityksestä, vaikka presidentti Niinistön ja rouva Haukion vauvauutinen sai suomalaiset innostumaan.

Vaikka suomalaiset ovat innostuneet presidentillisestä vauvauutisesta, sairaalassa toivotaan nyt malttia vauvalahjojen lähettämisessä. HUSin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen kehottaa kansalaisia lähettämään mahdolliset muistamisensa tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja rouva Jenni Haukiolle vasta äidin ja vauvan kotiuduttua Naistenklinikalta.

Vauvalahjojen toimittaminen runsain määrin osastolle olisi hankalaa sekä sairaalan että perheen kannalta.

–Toivomme, että mahdolliset lahjat lähetettäisiin pariskunnalle myöhemmin ihan käytännön syistä ja annettaisiin perheelle nyt rauhaa. He varmasti tulevat julkisuuteen sitten, kun katsovat ajankohdan sopivaksi, Toivonen toteaa Lännen Medialle.

Toivonen muistuttaa, että synnytyssairaalan toiminta pyörii normaalisti presidentillisistä vauvauutisista huolimatta.

–Sairaalassa on muitakin perheitä ja työrauha on tärkeää. Kaikki ylimääräinen on pois potilaiden hoidosta, Toivonen korostaa.

Ainakin tähän asti työrauha on säilynyt hyvin.

69-vuotiaan presidentti Niinistön ja 40-vuotiaan rouva Haukion terve poikavauva syntyi Naistenklinikalla perjantaina hieman ennen iltakahdeksaa. Äidin ja vauvan on kerrottu voivan hyvin. Presidentinkanslian tiedotteessa kerrottiin presidenttiparin saaneen kansalaisilta paljon onnitteluita jo ennen lapsen syntymää.

JUSSI ORELL