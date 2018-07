Sääntely vähenee ehkä apteekkialalla – "Kuka tahansa ei saa kuitenkaan mitään käärmeöljyä myydä"

Useat suuret tai keskisuuret puolueet ovat valmiita keventämään apteekkien sääntelyä siten, että apteekkien perustaminen olisi Suomessa helpompaa.

Näin oli pääteltävissä Suomi Areena-keskustelusta, jossa kansanedustajat Touko Aalto (vihr.), Antti Kaikkonen (kesk.), Antti Lindtman (sd.) ja Juhana Vartiainen (kok.) olivat kaikki sitä mieltä, että nykyjärjestelmää pitäisi muuttaa.

Kaikki muut Kaikkosta lukuun ottamatta luopuisivat määräsääntelystä eli siitä, että Fimea viranomaisena päättää proviisoreille annettavista luvista. Monissa arvioissa ja laskelmissa apteekit ovat omistajilleen hyvin tuottoisia Suomessa.

– Apteekit taitavat olla viimeinen ala, jossa yrittäjät eivät voi vapaasti tulla markkinoille. Kilpailu yleensä tuottaa kuluttajille parasta palvelua. Kuka tahansa ei saa kuitenkaan mitään käärmeöljyä myydä, Vartiainen mietti.

– Nykyisin toiset apteekkarit valittavat uusien luvista, mikä hidastaa uusien apteekkien perustamista. Apteekkien perustamista on helpotettava, mutta ammattitaitoista neuvonta-apua on niissä saatava, Lindtman puhui.

Kaikkosen mukaan nykyjärjestelmässä on sen verran paljon hyvää, ettei hän lähtisi tekemään siihen suurta kumousta.

– Nykyisin ihmiset luottavat apteekkeihin. Ei kilpailusta voi aivan villiä tulla ja alan ammattilaisten riittävyys on turvattava. Nykyistä helpompaa perustamisesta on tehtävä. Sitä varten olisi luotava toimenpidepaketti, Kaikkonen sanoi.

Muut panelistit uskoivat syrjäseutujenkin apteekkipalvelujen järjestyvän, vaikka määräsääntelystä luovuttaisiin.

– Alueellista ohjausta voisi olla yhä. Määräsääntelystä on luovuttava ja apteekkeja on voitava perustaa sinne, missä kysyntää on. Apteekkien on oltava osa terveydenhoitoa, Aalto sanoi.

Sääntelyn vähentäminen apteekkialalla on ollut viime vuosina esillä, mutta päätöksiä helpotuksista ei ole tehty. Toiveissa on se, että lääkkeet halpenisivat lisääntyvän kilpailun myötä.

– Todennäköisesti seuraava hallitus kirjaa aiheesta jotakin hallitusohjelmaansa. Ala tarvitsee ravistelua, Kaikkonen uskoo.

Päivittäistavarakauppaan kansanedustajat eivät lääkkeitä lupailleet, mutta eivät myöskään tyrmänneet ajatusta.

– Kyllähän se helpottaisi ihmisten elämää, jos esimerkiksi ibuprofeiinia saisi kaupasta, Vartiainen mietti.

– Suomessa on myös lääkkeiden väärinkäyttöä, joten näissä kysymyksissä on oltava tarkkana, Kaikkonen pohti.

Useissa maissa säädellään apteekkien omistajuutta, sijaintia ja laadunhallintaa. Toisaalta esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa apteekkisääntelyä on purettu.

– Ruotsissa apteekkien määrä on muutoksen myötä lisääntynyt, Vartiainen kertoi.

Tausta – Fimea antaa nyt luvan

Apteekin saa perustaa ainoastaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luvalla.

Lupa myönnetään Fimean harjoittaman tarveharkinnan perusteella. Fimea myöntää toimiluvat apteekeille, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille ja valvoo näiden toiminnan lainmukaisuutta, lääkevalmistuksen turvallisuutta ja lääkemarkkinointia.

Apteekit vastaavat oman alueensa avohoidon lääkehuollosta ja tekevät yhteistyötä muun terveydenhuollon kanssa. Asiakkaina on yksityishenkilöiden lisäksi yksityisiä ja kunnallisia palvelutaloja ja hoitolaitoksia. Apteekilla on velvollisuus ylläpitää oman asiakaskuntansa tarvitsemaa lääkevalikoimaa.