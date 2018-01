Saako rikollisen perhettä auttaa? – Napolilainen Giovanna tarjoaa suojaa murhaajan perheelle

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme keskiviikon kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Tunkeutuja ***

Pitääkö auttamiselle vetää raja? Jos pitää, niin mihin? Leonardo di Costanzon elokuvassa siitä tulee kiista, kun käy ilmi, että napolilaisen lasten päiväkerhon johtaja Giovanna on tarjonnut suojapaikan rikollisten murhamiehen perheelle. Raffaella Giordano tekee hillityn roolin periaatteen naisena, joka omilla teoillaan yrittää vähentää rikoksen myrkkyä yhteiskunnasta. Arkinen draama käsittelee oleellisuuksia. Ensiesitys. (Italia 2017)

Yle Teema & Fem keskiviikko 31.1. klo 21.30

Viimeinen mohikaani ****

Pahoilla intiaaneilla on kalju tai irokeesi, hyvillä hulmuavat kutrit: on helppo nähdä, millaisilla rautalangoilla Michael Mannin seikkailuelokuva tunteita ohjailee, mutta komeasti se James Fenimore Cooperin romaaniklassikkoa leiskuttaa. Varsinkin Daniel Day-Lewis nostattaa tunteita mohikaanien kasvattamana valkoisena Haukansilmänä. Myös upseerintytär Madeleine Stowe on monen sotahuudon arvoinen. (USA 1992)

Sub keskiviikko 31.1. klo 21.00

The Wolfman ***

Vahvan nimiroolin ympärille rakentuu tämäkin elokuva. Benicio Del Toro esittää aatelisherraa, jonka kohtaloksi koituu pedon puraisu sukukartanon tienoilla. Tummanpuhuva hahmo on vakuuttava ja sysimetsät niin synkkiä, ettei ohjaaja Joe Johnstonin olisi tarvinnut kutsua tehostepuolen porukkaa ihmissusimeininkiä luomaan. Sinänsä näyttävää, ruumiinläheistä jälkeä konkari Rick Bakerin johdolla aikaiseksi saatiin. (USA 2010)

TV5 keskiviikko 31.1. klo 21.00