Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä – aamuksi luvassa sumua monin paikoin

Paula Lehtomäki lähtee Kööpenhaminaan – nelivuotinen pesti Pohjoismaiden ministerineuvostossa alkaa maaliskuussa

Valtiosihteeri Paula Lehtomäki (kesk.) on valittu Pohjoismaiden ministerineuvoston uudeksi pääsihteeriksi. Lehtomäki on ensimmäinen nainen, joka on valittu pääsihteeriksi. Lue lisää