Sää jatkuu vuodenaikaan nähden erittäin kylmänä – lumisateet valuvat kohti etelää

HELSINKI

Sää jatkuu ensi viikolla vuodenaikaan nähden erittäin kylmänä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Uusi kylmä pohjoinen ilmavirtaus työntyy parhaillaan kohti eteläistä Suomea.

Maanantain vastaisen yön aikana pakkanen kiristyy ja päiväpakkasiakin on heti alkuviikolla odotettavissa koko maassa. Öisin pakkanen on kireää ja mittari laskee alle kymmenen pakkasasteen Etelä-Suomea myöten.

– Koko viikko näyttää erittäin talviselta ja vuodenaikaan nähden hyvin kylmältä, vaikka illat ovatkin valoisampia kellojen siirron takia ja aurinko näkyy paljon, sanoo päivystävä meteorologi Paavo Korpelainen.

Sunnuntaina selkeää pohjoisessa ja lumisadetta maan keskiosissa

Maan keskiosissa sunnuntaiaamu valkeni lumisateisena, ja kevyttä lunta on odotettavissa illaksi tai yöksi myös etelään. Sunnuntaina aamupäivällä lumisadealue ulottuu Pohjanmaalta Pohjois-Karjalan ja Savon alueelle.

– Keskipäivällä ja iltapäivällä etelässä on poutaa. Aurinkokin voi pilkistellä paikoin, kertoo Korpelainen.

Päivän ulkoilut siis kannattaa etelässä hoitaa viimeistään iltapäivällä. Lämpötila on muutamia asteita plussan puolella ja lännestä on luvassa kuivempaa ja kirkkaampaa säätä ennen lumisaderintaman saapumista, Korpelainen sanoo.

Pohjois-Suomessa sunnuntaipäivä on selkeä ja poutainen. Kylmä ilmavirtaus on jo saavuttanut maan pohjoisosan ja päivällä pakkasta on viidestä kymmeneen astetta.

STT