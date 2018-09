Ryhmäjohtajien kokous puhdisti hallituksen ilmaa – keskustan ja sinisten edustajat silti koolla illalla

HELSINKI

–Käytiin ilmaa puhdistava keskustelu ja meillä on sama käsitys siitä, miten nuo viime päivien tapahtumat menivät. Keskustelu puhdisti ilmaa ja luo edellytyksiä jatkotyölle, sanoi keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kokouksen jälkeen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kalle Jokisen mukaan kokouksessa käytiin läpi liian pitkään kestäneen harmittavan episodin vaiheet.

–Keskusteltiin meidän ryhmän tiedotteesta ja siitä, mihin se perustui. Käytiin läpi mediassa olleet tiedot, vaikkapa Ylen torstain uutislähetyksessä olleet lausunnot ja Suomenmaan, Maaseudun Tulevaisuuden ja STT:n viestintä tästä asiasta, josta meidän ryhmälle jäi selvä käsitys, että pääministeri tarkoitti koko hallitusta, eikä omaa ryhmäänsä.

Jokisen mukaan tarkistusten ja pääministerin kanssa käydyn keskustelun jälkeen kävi selväksi, ettei hän ole tarkoittanut koko hallitusta, vaan omaa ryhmäänsä.

–Silloin oli täysin selvää, että molemminpuolisen väärinkäsityksen vuoksi jouduttiin tällaiseen tilanteeseen.

Jokinen painotti, että keskustassa suuttumusta herättänyt tiedote ei ollut hänen kynästään. Tiedotteessa eduskuntaryhmä ilmoitti, ettei hyväksy painostusta.

–Ei se ollut minun kynästäni, meillä valmistellaan tiedotteet ja kannanotot ryhmäkansliassa, ei niitä mikään ulkopuolinen taho valmistele.

Oikaisuja medialta kokoomus ei aio vaatia, vaan Jokisen mukaan media voi itse katsoa, onko tarvetta oikaisuihin.

Keskustalla ja sinisillä ryhmäkokoukset

Keskusta ja siniset pitävät tänään illalla ylimääräiset ryhmäkokoukset. Kokoomuksella ei Jokisen mukaan tarvetta kokoukseen ole.

–On tärkeää on tehdä selväksi, että kaikkia hallitusryhmiä koskevat samat pelisäännöt. Joitakin edustajia viime päivien tilanne on ärsyttänyt, sinisten ryhmäjohtaja Simon Elo perusteli illan kokousta.

–Tarve on käydä nämä asiat läpi ja muutenkin arvioida poliittista tilannetta, siksi kokoonnumme Kesärannassa. Tavoite on, että hallitus on täydessä iskussa, maa tarvitsee hyvän ja toimintakykyisen hallituksen, Kaikkonen sanoi.

Kaikki kolme hallituspuolueen ryhmäjohtajaa vakuuttivat puolueidensa sitoutumista sote-ratkaisuun, jota parhaillaan käsitellään eduskunnan valiokunnissa.

–Sote menee eteenpäin, mutta voisi tahti valiokunnassa rivakampikin olla. Se on loppusuoralla, odotamme, että valiokunnat hoitavat tehtävänsä, Kaikkonen sanoi.

–On täysin selvää, että soten kanssa tehdään töitä niin ripeästi kuin mahdollista, Jokinen totesi.

–Siniset on täysin sitoutunut maakuntauudistukseen, Elo sanoi.