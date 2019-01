Merialueiden kovin tuulennopeus koko mittaushistorian aikana Kökarissa

Suomen merialueiden koko mittaushistorian kovin tuulennopeus on mitattu Ahvenanmaan Kökarissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tuulennopeuden kymmenen minuutin keskiarvo oli 32,5 metriä sekunnissa. Edellinen Suomen ennätys oli 31 metriä sekunnissa, mikä on mitattu vuonna 1971, kahdesti vuonna 1975 ja vuonna 1995.

Kökarin tuulennopeus jäi hieman alle hirmumyrskyrajan eli 33 metrin sekunnissa. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 metriä sekunnissa.

Ahvenanmaalla ihmisiä kehotetaan pysymään sisällä

Ahvenanmaan viranomaiset kehottavat ihmisiä pysymään edelleen kotonaan. Kehotus on voimassa toistaiseksi ja koskee koko Ahvenanmaata.

– Pelastuslaitos, poliisi, hätäkeskus ja maakuntahallinnon tiepäivystys kehottavat yhä kaikkia pysymään siellä, missä ovat, eikä menemään ulos teille ja yleisille paikoille, joissa turvallisuutta ei voida taata ja joissa kulkeminen on rajoitettua, Maarianhaminan pelastuslaitos kertoo Facebookissa.

Puita on kaatunut ja tukkinut teitä, mutta päätiet on saatu auki, pelastuslaitos kertoo.

Aapeli-myrskyn takia iso osa Ahvenanmaasta on sähköttä, kertoo palotarkastaja Ted Andersson STT:lle. Hän arvioi hieman ennen iltapäiväyhtä, että sähköttä on noin 80 prosenttia Ahvenanmaasta.

Anderssonin mukaan tähän mennessä ei ole tullut ilmi vakavia henkilövahinkoja. Vaaratilanteita on kuitenkin syntynyt.

Aiemmin ongelmia on ollut mobiiliverkossa, mutta nyt se toimii normaalisti, Andersson kertoo.

Myös Ahvenanmaan radio on ollut mykkänä, eivätkä viranomaistiedotteet menneet läpi, Nya Åland kertoo. Pelastuslaitoksen mukaan radio toimii kuitenkin taas ja ihmisiä kehotetaan kuuntelemaan viranomaistiedotteita radiosta.

Myös posti on Nya Ålandin mukaan keskeyttänyt jakelunsa ja Ahvenanmaan keskussairaala on myrskyn takia valmiustilassa. Kiireettömiä leikkauksia on lehden mukaan peruttu.

Ruotsin-laivat jättivät väliin pysähdykset Ahvenanmaalla

Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät matkustajalaivat jättivät yöllä pysähtymättä Ahvenanmaalla, kerrottiin Tallink Siljasta ja Viking Lineltä STT:lle aamuyhdeksältä. Alukset pääsivät kovasta myrskystä huolimatta päätesatamiinsa aikataulun mukaisesti.

Kummankin varustamon neljä Suomen ja Ruotsin välillä kulkevaa laivaa perui Ahvenanmaan-pysähdyksensä. Käynnin jätti väliin lisäksi Tallink Siljan kaksi Viron ja Ruotsin välillä liikennöivää alusta.

– Vaikka myrsky on ollut raju, tuulen suunta on ollut Itämerellä yöllä laivojen kulun kannalta otollisempi kuin ennakolta oletettiin. Se on auttanut pysymään aikatauluissa. Tässä mielessä pahempiakin säitä on koettu. Mutta matkustajille keli on ollut kyllä kova, kertoi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

